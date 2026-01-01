Udrul Chibisafe med et-klik-installation
Lynhurtigt open source-filhvælv til upload, deling og administration af filer, fotos og dokumenter med delbare links.
Vælg en VPS-pakke til Chibisafe
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Chibisafe
Chibisafe er et selvhostet filhvælv skrevet i TypeScript, der gør fildeling ubesværet. Upload hvad som helst – fotos, videoer, dokumenter, kodestykker – og modtag et øjeblikkeligt delbart link. Opdelte uploads sikrer, at store filer overføres pålideligt selv på langsommere forbindelser, mens et rent murstensgalleri lader dig gennemse dine medier visuelt.
I modsætning til hostede fildelingstjenester giver selvhosting af Chibisafe dig fuld kontrol over lagring, adgangspolitikker og brugeradministration. Kør det i offentlig tilstand for åbne uploads, brugskontotilstand for registrerede brugere, eller kun-invitationstilstand for private teams – alt sammen konfigurerbart fra det indbyggede admin-dashboard uden at røre konfigurationsfiler.
Vigtige funktioner i Chibisafe
Opdelte filoverførsler
Opdeler automatisk store filer i bidder for at sikre pålidelige overførsler selv på ustabile forbindelser, uden et praktisk filstørrelsesloft.
Albums og Gallerier
Organiser uploads i album med delbare gallerilinks til distribution af fotosamlinger eller dokumentpakker i én URL.
Indbygget URL-forkorter
Forkort enhver ekstern URL samt filhosting, og konsolider alle dine delingsbehov i en enkelt selvhostet tjeneste.
ShareX og iOS-support
Indbygget ShareX-konfiguration og en iOS-genvej lader dig uploade skærmbilleder og filer fra computer eller mobil på få sekunder.
Fleksibel adgangskontrol
Skift mellem offentlig, brugerkonti eller invitationsbaseret tilstand for præcist at styre, hvem der kan uploade til din instans.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Chibisafe
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.