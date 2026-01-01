Chibisafe er et selvhostet filhvælv skrevet i TypeScript, der gør fildeling ubesværet. Upload hvad som helst – fotos, videoer, dokumenter, kodestykker – og modtag et øjeblikkeligt delbart link. Opdelte uploads sikrer, at store filer overføres pålideligt selv på langsommere forbindelser, mens et rent murstensgalleri lader dig gennemse dine medier visuelt.

I modsætning til hostede fildelingstjenester giver selvhosting af Chibisafe dig fuld kontrol over lagring, adgangspolitikker og brugeradministration. Kør det i offentlig tilstand for åbne uploads, brugskontotilstand for registrerede brugere, eller kun-invitationstilstand for private teams – alt sammen konfigurerbart fra det indbyggede admin-dashboard uden at røre konfigurationsfiler.