Udrul Speakr med et-klik-installation.
Selvhostet AI-transskriptionsplatform, der omdanner talt lyd til søgbar, organiseret viden.
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Hvad du kan bygge med Speakr
Speakr er en selvhostet AI-transskriptions- og notatplatform designet til at indfange, transskribere og forstå dit lydindhold. Den understøtter flere transskriptions-backends – herunder WhisperX, OpenAI og Mistral – hvilket giver dig fleksibiliteten til at vælge lokal eller skybaseret behandling. Talerdagbogføring, stemmeprofiler og AI-genererede resuméer hjælper med at afdække indsigter fra møder, interviews og forelæsninger.
Med flerbrugersupport, OIDC SSO, en REST API med webhooks og integrationer til n8n, Zapier og Make, passer Speakr naturligt ind i team-arbejdsgange. At hoste den selv holder alle optagelser og transskriptioner under din fulde kontrol.
Vigtige funktioner i Speakr
Fleksible Transskriptionsbackends
Opret forbindelse til WhisperX, OpenAI, Mistral eller enhver kompatibel ASR-tjeneste for at opfylde dine krav til privatliv og nøjagtighed.
Talerdiarisering
Identificer og mærk automatisk individuelle talere i optagelser, med understøttelse af stemmeprofiler ved brug af WhisperX.
AI-opsummeringer og søgning
Generer automatiske resuméer og brug semantisk forespørgselstilstand til at søge efter betydning på tværs af hele dit transskriptionsbibliotek.
Multi-bruger og SSO
Understøt flere brugere med detaljeret deling, offentlige links og OIDC SSO inklusive Keycloak, Azure AD, Google og Auth0.
Arbejdsgangsintegrationer
Udløs nedstrømsautomatisering via REST API og webhooks, med færdige konnektorer til n8n, Zapier og Make.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Speakr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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