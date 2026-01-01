Speakr er en selvhostet AI-transskriptions- og notatplatform designet til at indfange, transskribere og forstå dit lydindhold. Den understøtter flere transskriptions-backends – herunder WhisperX, OpenAI og Mistral – hvilket giver dig fleksibiliteten til at vælge lokal eller skybaseret behandling. Talerdagbogføring, stemmeprofiler og AI-genererede resuméer hjælper med at afdække indsigter fra møder, interviews og forelæsninger.

Med flerbrugersupport, OIDC SSO, en REST API med webhooks og integrationer til n8n, Zapier og Make, passer Speakr naturligt ind i team-arbejdsgange. At hoste den selv holder alle optagelser og transskriptioner under din fulde kontrol.