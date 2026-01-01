Checkmk er en omfattende platform til overvågning af infrastruktur og applikationer, der kombinerer Nagios-kompatible plugins med en moderne web-brugerflade, auto-opdagelse af tjenester og indbyggede dashboards. Community Edition (tidligere Raw Edition) er fuldt open source og inkluderer den komplette overvågningsmotor, agentmodtagere, notifikationsrouting og rapporteringsfunktioner, der bruges af titusindvis af organisationer til at overvåge servere, switche, virtualiseringsværter og cloud-arbejdsbelastninger fra et enkelt kontrolpanel.

Selv-hosting af Checkmk på din VPS holder alle legitimationsoplysninger, værtsnavne og målinger inden for din egen infrastruktur. Auto-opdagelse scanner værter ved første registrering og foreslår de rette tjenestekontroller for det fundne OS og software, hvilket dramatisk reducerer opsætningstiden sammenlignet med manuel konfiguration af hver enkelt måling.