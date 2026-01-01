Implementer Checkmk med ét-klik-installation.
Omfattende infrastrukturovervågning med autoopdagelse, agentløse kontroller, dashboards og alarmering til servere, netværk og cloud-arbejdsbelastninger.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Checkmk
Checkmk er en omfattende platform til overvågning af infrastruktur og applikationer, der kombinerer Nagios-kompatible plugins med en moderne web-brugerflade, auto-opdagelse af tjenester og indbyggede dashboards. Community Edition (tidligere Raw Edition) er fuldt open source og inkluderer den komplette overvågningsmotor, agentmodtagere, notifikationsrouting og rapporteringsfunktioner, der bruges af titusindvis af organisationer til at overvåge servere, switche, virtualiseringsværter og cloud-arbejdsbelastninger fra et enkelt kontrolpanel.
Selv-hosting af Checkmk på din VPS holder alle legitimationsoplysninger, værtsnavne og målinger inden for din egen infrastruktur. Auto-opdagelse scanner værter ved første registrering og foreslår de rette tjenestekontroller for det fundne OS og software, hvilket dramatisk reducerer opsætningstiden sammenlignet med manuel konfiguration af hver enkelt måling.
Vigtige funktioner i Checkmk
Automatisk opdagelse af tjenester
Tilføj en vært, og Checkmk inspicerer den for operativsystem, tjenester, filsystemer, netværksgrænseflader og software, og foreslår automatisk de rette overvågningskontroller.
Agent- og agentløse kontroller
Overvåg servere via lette agenter på Linux, Windows og Unix, eller brug SNMP, IPMI, REST API'er og snesevis af integrationer til switche, hypervisorer og skytjenester.
Kontrolpaneler og rapporter
Foruddefinerede visninger dækker værtoversigt, problemstatus, ydeevnegrafer og SLA-rapportering, med en grafisk editor til brugerdefinerede dashboards og notifikationer.
Smartalarmering
Notifikationsrouting med eskaleringsregler, tidsvinduesbevidst stilletid, flerkanalslevering og tilpasselige skabeloner per værtsgruppe og team.
Distribueret overvågning
Skaler til flere lokationer med centraladministration, fjerntliggende satellitservere og synkroniseret konfigurationsreplikering på tværs af geografier.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Checkmk
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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