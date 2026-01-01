Udrul Baserow med et-klik-installation.
Open source no-code-database og Airtable-alternativ til at bygge samarbejdsregneark, arbejdsgange og interne værktøjer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Baserow
Baserow er en open source no-code-platform, der lader teams bygge samarbejdsdatabaser, interne værktøjer og automatiserede arbejdsgange via en velkendt regnearksgrænseflade — ingen SQL, ingen infrastrukturopsætning og ingen pris pr. post. Tabeller, rige felttyper, visninger, formularer og en REST API gør det til et praktisk Airtable-alternativ for produkt-, drifts-, marketing- og ingeniørteams.
Selv-hosting af Baserow på din egen VPS holder kunderegistre, projekttrackere, CRM-data og formularsvar inden for din infrastruktur i stedet for en SaaS-leverandørs database. Du kontrollerer lagergrænser, opbevaring, integrationer og adgang — og du undgår gebyrer pr. plads, der skalerer med teamstørrelsen, efterhånden som dit forbrug vokser.
Vigtige funktioner i Baserow
Regnearksbrugerflade
Rediger data via en velkendt grid-grænseflade med sortering, filtrering, gruppering og inline-celleredigering, der føles som Excel eller Google Sheets.
Udvidede felttyper
Kombiner tekst, tal, datoer, enkelt- og flervalg, formler, filvedhæftninger, links mellem tabeller og opslagsfelter i ét skema.
Flere visninger
Visualiser den samme tabel som et gitter, kanban-tavle, kalender, galleri eller formular for at understøtte forskellige team-arbejdsgange uden at duplikere data.
Formularer og deling
Udgiv offentlige formularer, der skriver direkte ind i dine tabeller, og del skrivebeskyttede eller redigerbare visninger med samarbejdspartnere uden for dit arbejdsområde.
REST API og webhooks
Hver tabel eksponerer en typiseret REST API og webhook-udløsere, der lader dig integrere Baserow med brugerdefinerede apps, automatiseringer og BI-værktøjer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Baserow
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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