Baserow er en open source no-code-platform, der lader teams bygge samarbejdsdatabaser, interne værktøjer og automatiserede arbejdsgange via en velkendt regnearksgrænseflade — ingen SQL, ingen infrastrukturopsætning og ingen pris pr. post. Tabeller, rige felttyper, visninger, formularer og en REST API gør det til et praktisk Airtable-alternativ for produkt-, drifts-, marketing- og ingeniørteams.

Selv-hosting af Baserow på din egen VPS holder kunderegistre, projekttrackere, CRM-data og formularsvar inden for din infrastruktur i stedet for en SaaS-leverandørs database. Du kontrollerer lagergrænser, opbevaring, integrationer og adgang — og du undgår gebyrer pr. plads, der skalerer med teamstørrelsen, efterhånden som dit forbrug vokser.