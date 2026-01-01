Installer Jellyseerr med enkeltklikinstallation
Medieanmodningsstyringsværktøj, der lader brugere opdage og anmode om film og tv-serier til Jellyfin, Emby og Plex.
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Hvad du kan bygge med Jellyseerr
Jellyseerr er en front-end til medieanmodninger og -administration for selvhostede medieservere, designet til at give brugere en strømlinet måde at opdage og anmode om indhold på uden direkte adgang til Sonarr eller Radarr. Brugere kan gennemse et rigt katalog, indsende anmodninger og modtage notifikationer, når indhold bliver tilgængeligt — mens administratorer godkender anmodninger og administrerer opfyldelse via et overskueligt dashboard.
Ved at selvhoste Jellyseerr sammen med din medieserver opbevares al anmodningshistorik, brugerkonti og integrationsoplysninger på din egen VPS. Brugere kan gennemse og anmode om indhold 24/7 fra enhver enhed, med single sign-on fra deres eksisterende Jellyfin-, Emby- eller Plex-konti, hvilket gør oplevelsen problemfri fra det øjeblik, de logger ind.
Vigtige funktioner i Jellyseerr
Jellyfin SSO
Brugere logger ind med deres eksisterende Jellyfin-, Emby- eller Plex-loginoplysninger – ingen separat kontooprettelse er påkrævet for dine eksisterende medieserverbrugere.
Sonarr og Radarrintegration
Godkendte anmodninger sendes direkte til Sonarr eller Radarr til automatisk download og bibliotekstilføjelse uden manuelle trin fra administrator.
Anmodningsgodkendelsesarbejdsgang
Administratorer gennemgår afventende anmodninger fra et centralt dashboard og godkender eller afviser dem med et enkelt klik, før opfyldelsen påbegyndes.
Granulære tilladelser
Rollebaseret adgangskontrol med anmodningskvoter og grænser pr. bruger forhindrer enhver enkelt bruger i at overbelaste downloadkøer.
Multikanalnotifikationer
Giv brugere besked via Discord, Telegram, Slack, e-mail, Pushover og webhooks, når deres ønskede indhold er tilgængeligt at se.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Jellyseerr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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