Jellyseerr er en front-end til medieanmodninger og -administration for selvhostede medieservere, designet til at give brugere en strømlinet måde at opdage og anmode om indhold på uden direkte adgang til Sonarr eller Radarr. Brugere kan gennemse et rigt katalog, indsende anmodninger og modtage notifikationer, når indhold bliver tilgængeligt — mens administratorer godkender anmodninger og administrerer opfyldelse via et overskueligt dashboard.

Ved at selvhoste Jellyseerr sammen med din medieserver opbevares al anmodningshistorik, brugerkonti og integrationsoplysninger på din egen VPS. Brugere kan gennemse og anmode om indhold 24/7 fra enhver enhed, med single sign-on fra deres eksisterende Jellyfin-, Emby- eller Plex-konti, hvilket gør oplevelsen problemfri fra det øjeblik, de logger ind.