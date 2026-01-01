Op til 70% rabat på Jellyseerr

Installer Jellyseerr med enkeltklikinstallation

Medieanmodningsstyringsværktøj, der lader brugere opdage og anmode om film og tv-serier til Jellyfin, Emby og Plex.

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40,99kr./md.
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Installer Jellyseerr med enkeltklikinstallation

Vælg en VPS-pakke til Jellyseerr

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Jellyseerr

Jellyseerr er en front-end til medieanmodninger og -administration for selvhostede medieservere, designet til at give brugere en strømlinet måde at opdage og anmode om indhold på uden direkte adgang til Sonarr eller Radarr. Brugere kan gennemse et rigt katalog, indsende anmodninger og modtage notifikationer, når indhold bliver tilgængeligt — mens administratorer godkender anmodninger og administrerer opfyldelse via et overskueligt dashboard.

Ved at selvhoste Jellyseerr sammen med din medieserver opbevares al anmodningshistorik, brugerkonti og integrationsoplysninger på din egen VPS. Brugere kan gennemse og anmode om indhold 24/7 fra enhver enhed, med single sign-on fra deres eksisterende Jellyfin-, Emby- eller Plex-konti, hvilket gør oplevelsen problemfri fra det øjeblik, de logger ind.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Jellyseerr

Jellyfin SSO

Brugere logger ind med deres eksisterende Jellyfin-, Emby- eller Plex-loginoplysninger – ingen separat kontooprettelse er påkrævet for dine eksisterende medieserverbrugere.

Sonarr og Radarrintegration

Godkendte anmodninger sendes direkte til Sonarr eller Radarr til automatisk download og bibliotekstilføjelse uden manuelle trin fra administrator.

Anmodningsgodkendelsesarbejdsgang

Administratorer gennemgår afventende anmodninger fra et centralt dashboard og godkender eller afviser dem med et enkelt klik, før opfyldelsen påbegyndes.

Granulære tilladelser

Rollebaseret adgangskontrol med anmodningskvoter og grænser pr. bruger forhindrer enhver enkelt bruger i at overbelaste downloadkøer.

Multikanalnotifikationer

Giv brugere besked via Discord, Telegram, Slack, e-mail, Pushover og webhooks, når deres ønskede indhold er tilgængeligt at se.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Jellyseerr

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

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Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

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Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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