Zammad er et fuldt open source helpdesk- og kundesupportsystem, der samler e-mail-, chat-, telefon-, Twitter-, Facebook- og Telegram-samtaler i én samlet billetkø. Agenter arbejder fra én indbakke, mens kunderne kontakter dig via den kanal, de foretrækker, og hver interaktion logges mod en samlet kundeprofil med en komplet revisionshistorik.

Selv-hosting af Zammad på din egen VPS holder kundedata, samtaleudskrifter og SLA-målinger under din kontrol uden licensgebyrer pr. agent. Platformen skalerer fra en én-persons supportdesk til en drift med flere teams med tilpassede arbejdsgange, vidensbaseartikler og tidsregistrering.