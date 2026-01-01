Installer Zammad med én-klik-installation
Open source-helpdesk og kundesupportplatform, der omdanner e-mail, chat og sociale kanaler til en enkelt sagsbehandlingsflow.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Zammad
Zammad er et fuldt open source helpdesk- og kundesupportsystem, der samler e-mail-, chat-, telefon-, Twitter-, Facebook- og Telegram-samtaler i én samlet billetkø. Agenter arbejder fra én indbakke, mens kunderne kontakter dig via den kanal, de foretrækker, og hver interaktion logges mod en samlet kundeprofil med en komplet revisionshistorik.
Selv-hosting af Zammad på din egen VPS holder kundedata, samtaleudskrifter og SLA-målinger under din kontrol uden licensgebyrer pr. agent. Platformen skalerer fra en én-persons supportdesk til en drift med flere teams med tilpassede arbejdsgange, vidensbaseartikler og tidsregistrering.
Vigtige funktioner i Zammad
Multikanalindbakke
Saml sager fra e-mail, webchat, Telegram, Twitter, Facebook og telefon i én kø, så agenter aldrig skal skifte mellem værktøjer.
SLA og eskalering
Definer mål for svar og løsning pr. kunde eller billettype, med automatiske eskaleringer når frister overskrides.
Vidensbank
Udgiv offentlige og interne artikler med flersproget support for at aflede gentagne henvendelser og oplære nye agenter hurtigere.
Fuldtekstsøgning
Elasticsearch-drevet søgning på tværs af alle sager, artikler og kundeposter giver resultater på millisekunder, selv i stor skala.
Tilpassede arbejdsgange
Opret triggerbaserede automatiseringer og planlagte job, der dirigerer sager, sender svar og opdaterer felter uden at skrive kode.
REST API og webhooks
Integrer Zammad med CRM-systemer, overvågningsværktøjer og chatbots via en omfattende REST API og udgående webhooks.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Zammad
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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