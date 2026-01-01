DSpace er verdens mest udbredte open source-arkivplatform, der driver mere end 2.000 institutionelle arkiver på universiteter, biblioteker, museer og forskningsorganisationer. Den indsamler, organiserer og bevarer digitale materialer i ethvert format – artikler, specialer, datasæt, billeder og lyd – med rig Dublin Core-metadata og vedvarende Handle-identifikatorer til permanent citering.

Selvhosting af DSpace på din egen VPS bevarer fuldt ejerskab af videnskabeligt indhold, bevaringspolitikker og adgangsregler internt. Den medfølgende REST API, Angular-grænseflade, Solr-opdagelseslag og OAI-PMH-slutpunkt giver institutioner en komplet arkivstak uden tilbagevendende SaaS-gebyrer eller leverandørlåsning.