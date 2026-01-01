Udrul DSpace med et-klik-installation.
Open source institutionelt arkiv til bevaring og deling af akademisk forskning, specialer og digitale samlinger.
Vælg en VPS-pakke til DSpace
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med DSpace
DSpace er verdens mest udbredte open source-arkivplatform, der driver mere end 2.000 institutionelle arkiver på universiteter, biblioteker, museer og forskningsorganisationer. Den indsamler, organiserer og bevarer digitale materialer i ethvert format – artikler, specialer, datasæt, billeder og lyd – med rig Dublin Core-metadata og vedvarende Handle-identifikatorer til permanent citering.
Selvhosting af DSpace på din egen VPS bevarer fuldt ejerskab af videnskabeligt indhold, bevaringspolitikker og adgangsregler internt. Den medfølgende REST API, Angular-grænseflade, Solr-opdagelseslag og OAI-PMH-slutpunkt giver institutioner en komplet arkivstak uden tilbagevendende SaaS-gebyrer eller leverandørlåsning.
Vigtige funktioner i DSpace
Vareversionering
Spor flere versioner af artikler, datasæt og afhandlinger, så forskere kan opdatere indsendelser uden at miste citationshistorik.
OAI-PMH-høst
Indbygget OAI-PMH-slutpunkt eksponerer metadata til Google Scholar, BASE og andre aggregatorer for global synlighed.
Håndter vedvarende ID'er
Hvert element modtager en permanent Handle.net-identifikator, så links overlever URL-ændringer og institutionel rebranding.
Solr-drevet søgning
Dedikeret Solr-backend leverer facetteret browsing, fuldtekstsøgning og brugsstatistik på tværs af millioner af elementer.
Konfigurerbare arbejdsgange
Arbejdsgange for indsendelse pr. samling med redaktionelle gennemgangstrin tilpasses fakultets-, biblioteks- og afdelingspolitikker.
COAR meddelelse klar
Indbygget understøttelse for COAR Notify-protokoller forbinder dit repository til det nye økosystem for åben peer review.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre DSpace
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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