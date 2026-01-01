Implementer Ombi med et-klik-installation.
Selvhostet anmodningssystem til Plex, Emby og Jellyfin – brugere anmoder om film og serier, du godkender og automatisk opfylder.
Vælg en VPS-pakke til Ombi
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Ombi
Ombi er det standard selv-hostede anmodningssystem for husstande, der kører Plex, Emby eller Jellyfin. Brugere logger ind med deres eksisterende medieserver-konto og anmoder om film, tv-serier, musikalbum og 4K-indhold via en strømlinet mobilvenlig web-brugerflade. Hver anmodning sendes til en konfigurerbar godkendelseskø, hvorefter godkendte elementer automatisk videresendes til Sonarr, Radarr, Lidarr eller CouchPotato til opfyldelse.
At selv-hoste Ombi på en VPS giver dine brugere en ren "spørg først"-tragt ind i dit mediebibliotek og giver dig et enkelt sted at godkende, afvise eller massehåndtere indgående anmodninger — uden at eksponere dine Arr-administrationspaneler for husstanden.
Vigtige funktioner i Ombi
Plex, Emby og Jellyfin login
Brugere logger ind med deres eksisterende medieserverlegitimationsoplysninger, så der er ingen separat konto at administrere, og tilladelser forbliver synkroniserede.
Film, TV, musik og 4K-anmodninger
Kategorikvoter, brugergrænser og godkendelsesregler lader dig skræddersy, hvad hver enkelt seer kan anmode om uden manuelt tilsyn.
Auto-opfyldelse via Arr
Godkendte anmodninger sendes direkte til Sonarr, Radarr og Lidarr via deres REST API'er, så indhold downloades, behandles og automatisk lander i biblioteket.
Anmod om notifikationer
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, e-mail og mobilapp-pushnotifikationer holder administratorer og brugere synkroniseret, efterhånden som anmodninger skrider frem.
Mobilvenlig UI og apps
Poleret responsiv webbrugerflade samt iOS- og Android-ledsageapps lader husstandsmedlemmer anmode om og spore indhold fra enhver enhed.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Ombi
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.