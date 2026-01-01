Ombi er det standard selv-hostede anmodningssystem for husstande, der kører Plex, Emby eller Jellyfin. Brugere logger ind med deres eksisterende medieserver-konto og anmoder om film, tv-serier, musikalbum og 4K-indhold via en strømlinet mobilvenlig web-brugerflade. Hver anmodning sendes til en konfigurerbar godkendelseskø, hvorefter godkendte elementer automatisk videresendes til Sonarr, Radarr, Lidarr eller CouchPotato til opfyldelse.

At selv-hoste Ombi på en VPS giver dine brugere en ren "spørg først"-tragt ind i dit mediebibliotek og giver dig et enkelt sted at godkende, afvise eller massehåndtere indgående anmodninger — uden at eksponere dine Arr-administrationspaneler for husstanden.