OrangeHRM er en fuldt open source Human Resource Management-platform, der bruges af tusindvis af organisationer verden over. Den dækker hele HR-livscyklussen — fra medarbejderregistre og fraværsstyring til præstationsevalueringer, rekrutteringsprocesser og tidsregistrering — i en enkelt selvhostet applikation.

Hosting af OrangeHRM på din egen VPS holder alle medarbejderdata, lønoplysninger og HR-registre under din direkte kontrol uden SaaS-gebyrer pr. bruger. Du får fuld adgang til databasen til brugerdefinerede rapporter og integrationer, samtidig med at du bevarer fuldt ejerskab over følsomme medarbejderdata.