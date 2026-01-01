Implementer OrangeHRM med enkeltklikinstallation
Open source HR-system til styring af medarbejdere, orlov, rekruttering og HR-arbejdsgange.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OrangeHRM
OrangeHRM er en fuldt open source Human Resource Management-platform, der bruges af tusindvis af organisationer verden over. Den dækker hele HR-livscyklussen — fra medarbejderregistre og fraværsstyring til præstationsevalueringer, rekrutteringsprocesser og tidsregistrering — i en enkelt selvhostet applikation.
Hosting af OrangeHRM på din egen VPS holder alle medarbejderdata, lønoplysninger og HR-registre under din direkte kontrol uden SaaS-gebyrer pr. bruger. Du får fuld adgang til databasen til brugerdefinerede rapporter og integrationer, samtidig med at du bevarer fuldt ejerskab over følsomme medarbejderdata.
Vigtige funktioner i OrangeHRM
Medarbejderledelse
Vedligehold et centraliseret medarbejderregister med jobhistorik, dokumenter, kvalifikationer og organisationsstruktur samlet ét sted.
Fravær og fremmøde
Administrer ferierettigheder, godkendelsesprocesser, feriekalendere og fremmøderegistreringer på tværs af hele din arbejdsstyrke.
Rekrutteringsmodul
Spor jobstillinger, kandidatansøgninger, interviewfaser og ansættelsesbeslutninger uden et separat ATS-værktøj.
Præstationsanmeldelser
Gennemfør strukturerede evalueringscyklusser med målsætning, 360-graders feedback og konfigurerbare gennemgangs-workflows.
Tids- og projektregistrering
Log timeregistreringer på projekter og kunder, med godkendelsesflows og eksportérbare rapporter til fakturering eller lønbehandling.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OrangeHRM
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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