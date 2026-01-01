Udrul Tracktor med enkeltklikinstallation.
Open source-platform til køretøjssporing og flådestyring til at overvåge dine køretøjer og aktiver ét sted.
Vælg en VPS-pakke til Tracktor
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Tracktor
Tracktor er en open source-webapplikation til køretøjssporing og flådestyring, designet til at give enkeltpersoner og små virksomheder fuld indsigt i deres køretøjer og aktiver. Den tilbyder et rent, selvhostet dashboard til registrering af ture, administration af køretøjer og overvågning af flådeaktivitet — uden abonnementsgebyrer eller tredjepartsdatadeling.
Bygget på en letvægts Node.js-stack med SQLite-lagring er Tracktor nem at implementere og kræver minimale ressourcer. Dine flådedata forbliver på din egen server, hvilket giver dig fuld kontrol over adgang, privatliv og opbevaring. Førstegangsbesøgende bliver bedt om at registrere en administrator-konto, hvilket gør den indledende opsætning problemfri.
Vigtige funktioner i Tracktor
Køretøjsstyring
Tilføj og organiser hele din flåde på ét sted, og spor hvert køretøj med dets egen profil, detaljer og aktivitetshistorik.
Turoptagelse
Log ture med start- og slutpunkter, afstande og tidsstempler for at opbygge en nøjagtig historik over køretøjsbrug og ruter.
Selvhostet privatliv
Alle flådedata lagres på din egen server — ingen tredjeparts sporingsservices, ingen abonnementsgebyrer og ingen leverandørbinding.
Letvægts SQLite-lager
Bruger SQLite til vedvarende lagring, hvilket holder implementeringen enkel og ressourceeffektiv uden at kræve en separat databaseserver.
Brugerautentifikation
Indbygget godkendelse sikrer adgang til dine flådedata, med førstegangsregistrering der gør den indledende opsætning ligetil.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Tracktor
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.