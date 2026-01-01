Tracktor er en open source-webapplikation til køretøjssporing og flådestyring, designet til at give enkeltpersoner og små virksomheder fuld indsigt i deres køretøjer og aktiver. Den tilbyder et rent, selvhostet dashboard til registrering af ture, administration af køretøjer og overvågning af flådeaktivitet — uden abonnementsgebyrer eller tredjepartsdatadeling.

Bygget på en letvægts Node.js-stack med SQLite-lagring er Tracktor nem at implementere og kræver minimale ressourcer. Dine flådedata forbliver på din egen server, hvilket giver dig fuld kontrol over adgang, privatliv og opbevaring. Førstegangsbesøgende bliver bedt om at registrere en administrator-konto, hvilket gør den indledende opsætning problemfri.