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Udrul Tracktor med enkeltklikinstallation.

Open source-platform til køretøjssporing og flådestyring til at overvåge dine køretøjer og aktiver ét sted.

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1 vCPU-core
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160,99kr.
59,99kr./md.
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Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
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Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Tracktor

Tracktor er en open source-webapplikation til køretøjssporing og flådestyring, designet til at give enkeltpersoner og små virksomheder fuld indsigt i deres køretøjer og aktiver. Den tilbyder et rent, selvhostet dashboard til registrering af ture, administration af køretøjer og overvågning af flådeaktivitet — uden abonnementsgebyrer eller tredjepartsdatadeling.

Bygget på en letvægts Node.js-stack med SQLite-lagring er Tracktor nem at implementere og kræver minimale ressourcer. Dine flådedata forbliver på din egen server, hvilket giver dig fuld kontrol over adgang, privatliv og opbevaring. Førstegangsbesøgende bliver bedt om at registrere en administrator-konto, hvilket gør den indledende opsætning problemfri.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Tracktor

Køretøjsstyring

Tilføj og organiser hele din flåde på ét sted, og spor hvert køretøj med dets egen profil, detaljer og aktivitetshistorik.

Turoptagelse

Log ture med start- og slutpunkter, afstande og tidsstempler for at opbygge en nøjagtig historik over køretøjsbrug og ruter.

Selvhostet privatliv

Alle flådedata lagres på din egen server — ingen tredjeparts sporingsservices, ingen abonnementsgebyrer og ingen leverandørbinding.

Letvægts SQLite-lager

Bruger SQLite til vedvarende lagring, hvilket holder implementeringen enkel og ressourceeffektiv uden at kræve en separat databaseserver.

Brugerautentifikation

Indbygget godkendelse sikrer adgang til dine flådedata, med førstegangsregistrering der gør den indledende opsætning ligetil.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Tracktor

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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