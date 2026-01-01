Udrul ZeroNote med et-klik installation.
Samlet krypteret app til noter, adgangskoder, bogmærker og 2FA med zero-knowledge klientbaseret AES-kryptering.
Vælg en VPS-pakke til ZeroNote
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ZeroNote
ZeroNote er en selvhostet samlet produktivitetsapp, der samler notetagning, adgangskodestyring, bogmærker og tofaktorautentificeringskoder i én enkelt krypteret applikation. Den bruger klientbaseret AES-kryptering med en zero-knowledge-arkitektur — serveren ser aldrig dine ukrypterede data, kun din enhed kan dekryptere dem.
Selvhosting af ZeroNote på en VPS kombinerer fire separate værktøjer til én privat, krypteret tjeneste, du fuldt ud kontrollerer. Offline-først SQLite-lagring sikrer, at data altid er tilgængelige uden internetforbindelse, smart automatisk tagning holder elementer organiseret automatisk, og valgfri P2P- eller S3-synkronisering udvider tilgængeligheden på tværs af enheder.
Vigtige funktioner i ZeroNote
Nulvidenkryptering
AES-kryptering på klientsiden sikrer, at dine noter, adgangskoder og 2FA-koder krypteres, før de forlader din enhed.
Samlet værktøj
Erstat separate adgangskodemanagere, noteapps, bogmærkeadministratorer og 2FA-autentifikatorer med én selvhostet applikation.
Offline-først-lagring
Data gemmes lokalt i SQLite, så din boks forbliver tilgængelig, selv uden en aktiv internetforbindelse.
Smart autotagging
Smarte tags kategoriserer automatisk poster baseret på indholdstype og nøgleord, hvilket holder din boks organiseret uden manuel indsats.
P2P og S3-synkronisering
Synkroniser eventuelt dit krypterede arkiv på tværs af enheder ved hjælp af peer-to-peer-synkronisering eller din egen S3-kompatible lagerbucket.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ZeroNote
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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