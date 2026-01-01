ZeroNote er en selvhostet samlet produktivitetsapp, der samler notetagning, adgangskodestyring, bogmærker og tofaktorautentificeringskoder i én enkelt krypteret applikation. Den bruger klientbaseret AES-kryptering med en zero-knowledge-arkitektur — serveren ser aldrig dine ukrypterede data, kun din enhed kan dekryptere dem.

Selvhosting af ZeroNote på en VPS kombinerer fire separate værktøjer til én privat, krypteret tjeneste, du fuldt ud kontrollerer. Offline-først SQLite-lagring sikrer, at data altid er tilgængelige uden internetforbindelse, smart automatisk tagning holder elementer organiseret automatisk, og valgfri P2P- eller S3-synkronisering udvider tilgængeligheden på tværs af enheder.