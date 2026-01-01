Udrul CoreControl med enkeltklikinstallation
Selvhostet infrastruktur-dashboard til administration af servere, overvågning af applikationens oppetid og visualisering af din netværkstopologi.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med CoreControl
CoreControl er et selvhostet infrastrukturdashboard, der giver teams og enkeltpersoner et samlet overblik over deres serverpark. Det sporer serverhardwareoplysninger, overvåger applikationens oppetid med historiske tilgængelighedsregistreringer, genererer netværksflowdiagrammer og viser CPU-, RAM- og diskmetrikker i realtid, indsamlet af en letvægts ledsageragent.
I modsætning til hostede overvågningstjenester kører CoreControl udelukkende på din egen VPS og gemmer alle data i en lokal PostgreSQL-database. Teams kan organisere servere og applikationer i grupper, tildele ejer-, administrator- eller brugerroller og spore infrastrukturens sundhed uden at sende data til tredjepartstjenester.
Vigtige funktioner i CoreControl
Serverhardwarebeholdning
Tilføj og organiser alle dine servere med hardwarespecifikationer, statusindikatorer og hurtiglinks til administrationspaneler fra et enkelt dashboard.
Overvågning af applikationens oppetid
Spor om selvhostede tjenester er oppe eller nede i realtid, med historiske tilgængelighedsregistreringer og notifikationsadvarsler.
Letvægtsmetrikagent
En Go-baseret ledsagende agent indsamler CPU-, RAM- og diskforbrug fra hver server og sender målinger til det centrale dashboard uden tunge afhængigheder.
Netværksvisualisering
Generer visuelle netværksflowdiagrammer for at dokumentere og forstå, hvordan dine servere og tjenester forbinder hinanden på tværs af din infrastruktur.
Teamroller og adgang
Inviter teammedlemmer og tildel ejer-, administrator- eller brugerroller for at styre, hvem der kan administrere infrastruktur og se overvågningsrapporter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre CoreControl
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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