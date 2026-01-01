CoreControl er et selvhostet infrastrukturdashboard, der giver teams og enkeltpersoner et samlet overblik over deres serverpark. Det sporer serverhardwareoplysninger, overvåger applikationens oppetid med historiske tilgængelighedsregistreringer, genererer netværksflowdiagrammer og viser CPU-, RAM- og diskmetrikker i realtid, indsamlet af en letvægts ledsageragent.

I modsætning til hostede overvågningstjenester kører CoreControl udelukkende på din egen VPS og gemmer alle data i en lokal PostgreSQL-database. Teams kan organisere servere og applikationer i grupper, tildele ejer-, administrator- eller brugerroller og spore infrastrukturens sundhed uden at sende data til tredjepartstjenester.