Udrul Maputnik med enkeltklikinstallation.
Gratis og åben visuel editor til MapLibre- og Mapbox GL JSON-kortstile, bygget til udviklere og kartografer.
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Hvad du kan bygge med Maputnik
Maputnik er den standardiserede visuelle open source-editor til MapLibre GL-stilspecifikationen, der bruges til at designe vektortile-baggrundskort til web- og mobilapplikationer. I stedet for manuelt at redigere JSON, sammensætter du lag, malingsegenskaber, udtryk og filtre gennem en live WYSIWYG-editor, der er synkroniseret med en reel MapLibre GL-forhåndsvisning.
At hoste Maputnik selv på din egen VPS holder proprietære stilfiler, tile-server-URL'er og API-nøgler inden for din infrastruktur i stedet for at være afhængig af den offentlige demo på maplibre.org. Implementeringen leveres som en enkelt statisk front-end, der serveres af den officielle Maputnik-binærfil, så designarbejdet kører udelukkende på browsersiden uden behov for eksterne korttjenesteafhængigheder.
Vigtige funktioner i Maputnik
WYSIWYG stileditor
Rediger MapLibre og Mapbox GL JSON styles visuelt med en live kortforhåndsvisning, der opdateres, mens du justerer lag, farver, skrifttyper og zoom-afhængige udtryk.
Fuld stilspecifikationsdækning
Understøtter alle MapLibre GL style spec lagtyper — fill, linje, symbol, raster, hillshade, heatmap — med typebevidste input til male- og layout-egenskaber.
Datadrevne udtryk
Byg og fejlfind filter- og egenskabsudtryk med indbygget validering, så stilarter kan reagere på funktionsegenskaber, zoomniveau og kørselstilstand.
Vektorfliseinspektør
Inspicer vektortilekilder lag for lag for at se præcis hvilke funktioner og egenskaber der er tilgængelige, før du binder dem i din stil.
Import- og eksportstilarter
Indlæs stilarter fra en URL, upload JSON, eller indsæt fra udklipsholderen, eksporter derefter den færdige stilfil, klar til at indsætte i MapLibre GL JS eller native SDKs.
Brugerdefinerede flisekilder
Ret editoren mod dine egne vektor- eller rastertile-slutpunkter, OpenMapTiles- eller MBTiles-servere for at designe stilarter ud fra de data, din app faktisk leverer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Maputnik
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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