Maputnik er den standardiserede visuelle open source-editor til MapLibre GL-stilspecifikationen, der bruges til at designe vektortile-baggrundskort til web- og mobilapplikationer. I stedet for manuelt at redigere JSON, sammensætter du lag, malingsegenskaber, udtryk og filtre gennem en live WYSIWYG-editor, der er synkroniseret med en reel MapLibre GL-forhåndsvisning.

At hoste Maputnik selv på din egen VPS holder proprietære stilfiler, tile-server-URL'er og API-nøgler inden for din infrastruktur i stedet for at være afhængig af den offentlige demo på maplibre.org. Implementeringen leveres som en enkelt statisk front-end, der serveres af den officielle Maputnik-binærfil, så designarbejdet kører udelukkende på browsersiden uden behov for eksterne korttjenesteafhængigheder.