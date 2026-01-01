Typebot er en selvhostet konversationsformularbygger, der erstatter statiske HTML-formularer med interaktive, chatlignende flows. Ved hjælp af dens træk-og-slip-lærredsredigeringsprogram kan teams designe flertrins-samtaler med betinget forgrening, brugerdefinerede variabler og native integrationer – uden at skrive kode. Platformen leveres som to tjenester: en bygger til design og administration af flows, og en fremviser, der leverer udgivne chatbots direkte til slutbrugere.

Selvhosting af Typebot på din VPS giver dig fuldt ejerskab over indsendelsesdata, filoverførsler og API-legitimationsoplysninger uden gebyrer pr. indsendelse og uden tredjepartsdataoverførsler. Dine flows kører på dit eget domæne, fuldt privat, uden kunstige grænser for arbejdsområder, teammedlemmer eller udgivne bots.