Implementer Typebot med ét-klik-installation.
No-code chatbotbygger til at skabe samtaleformularer, undersøgelser og interaktive chatoplevelser, som du selv kan hoste.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Typebot
Typebot er en selvhostet konversationsformularbygger, der erstatter statiske HTML-formularer med interaktive, chatlignende flows. Ved hjælp af dens træk-og-slip-lærredsredigeringsprogram kan teams designe flertrins-samtaler med betinget forgrening, brugerdefinerede variabler og native integrationer – uden at skrive kode. Platformen leveres som to tjenester: en bygger til design og administration af flows, og en fremviser, der leverer udgivne chatbots direkte til slutbrugere.
Selvhosting af Typebot på din VPS giver dig fuldt ejerskab over indsendelsesdata, filoverførsler og API-legitimationsoplysninger uden gebyrer pr. indsendelse og uden tredjepartsdataoverførsler. Dine flows kører på dit eget domæne, fuldt privat, uden kunstige grænser for arbejdsområder, teammedlemmer eller udgivne bots.
Vigtige funktioner i Typebot
Visuel flowbygger
Design forgrenede samtaler ved hjælp af en lærredseditor med over 30 bloktyper, herunder input, betingelser, medieindlejringer og betalingsindsamling.
Indbyggede integrationer
Forbind flows direkte til OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier og Make.com uden at forlade editoren.
Betinget logik
Forbind samtalestier baseret på brugeres svar, variabler eller API-svar for at levere fuldt personaliserede oplevelser.
Fleksible indlejringstilstande
Udgiv chatbots som popup-overlejringer, side-widgets, fuldskærms-chat eller inline-indlejringer på enhver hjemmeside eller webapp.
Analyser i realtid
Spor indsendelsesrater, frafaldspunkter og gennemførelsesfunnels for hvert offentliggjort flow fra dashboardet.
Teamarbejdsområder
Organiser arbejdsgange på tværs af flere isolerede arbejdsområder med rollebaseret adgang for forskellige teams eller klienter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Typebot
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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