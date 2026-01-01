Op til 70% rabat på ILLA Builder

Udrul ILLA Builder med enkeltklikinstallation.

Open source low-code platform til at bygge interne værktøjer, dashboards og adminpaneler visuelt.

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40,99kr./md.
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Udrul ILLA Builder med enkeltklikinstallation.

Vælg en VPS-pakke til ILLA Builder

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med ILLA Builder

ILLA Builder er en open source low-code udviklingsplatform, der lader teams bygge interne værktøjer, dashboards og adminpaneler uden omfattende front-end engineering. Et træk-og-slip-komponentbibliotek kombineret med understøttelse af over 40 integrationer – herunder PostgreSQL, MySQL, REST API'er og GraphQL – betyder, at udviklere kan forbinde reelle datakilder og levere fungerende applikationer på timer frem for uger.

Selv-hosting af ILLA Builder på din VPS holder forretningsdata inden for din egen infrastruktur, hvilket eliminerer bekymringer om SaaS-datadelingspolitikker eller pris pr. plads. Det alt-i-én Docker-image samler alt, der er nødvendigt for at køre platformen, med vedvarende volumener, der sikrer, at dine projekter og tilsluttede ressourcer bevares på tværs af genstarter og opdateringer.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i ILLA Builder

Træk-og-slip hjemmesidebygger

Saml brugergrænseflader fra et rigt bibliotek af komponenter — tabeller, formularer, diagrammer og mere — ved at trække dem over på et lærred, uden at skrive layoutkode.

40+ dataintegrationer

Opret direkte forbindelse til PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API'er, GraphQL og andre populære tjenester for at drive dine apps med live data.

JavaScript overalt

Skriv brugerdefineret logik direkte med JavaScript for at transformere data, udløse handlinger og tilføje betinget adfærd ud over hvad no-code værktøjer typisk tillader.

Samarbejde i realtid

Flere teammedlemmer kan redigere den samme applikation samtidig, hvilket gør det praktisk for udviklings- og driftsteams at bygge og iterere sammen.

Selvhostet datakontrol

At køre på din egen VPS holder alle tilsluttede datakilder og applikationslogik inden for din infrastruktur, hvilket understøtter overholdelse og datalagringskrav.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre ILLA Builder

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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