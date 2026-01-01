Udrul ILLA Builder med enkeltklikinstallation.
Open source low-code platform til at bygge interne værktøjer, dashboards og adminpaneler visuelt.
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Hvad du kan bygge med ILLA Builder
ILLA Builder er en open source low-code udviklingsplatform, der lader teams bygge interne værktøjer, dashboards og adminpaneler uden omfattende front-end engineering. Et træk-og-slip-komponentbibliotek kombineret med understøttelse af over 40 integrationer – herunder PostgreSQL, MySQL, REST API'er og GraphQL – betyder, at udviklere kan forbinde reelle datakilder og levere fungerende applikationer på timer frem for uger.
Selv-hosting af ILLA Builder på din VPS holder forretningsdata inden for din egen infrastruktur, hvilket eliminerer bekymringer om SaaS-datadelingspolitikker eller pris pr. plads. Det alt-i-én Docker-image samler alt, der er nødvendigt for at køre platformen, med vedvarende volumener, der sikrer, at dine projekter og tilsluttede ressourcer bevares på tværs af genstarter og opdateringer.
Vigtige funktioner i ILLA Builder
Træk-og-slip hjemmesidebygger
Saml brugergrænseflader fra et rigt bibliotek af komponenter — tabeller, formularer, diagrammer og mere — ved at trække dem over på et lærred, uden at skrive layoutkode.
40+ dataintegrationer
Opret direkte forbindelse til PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API'er, GraphQL og andre populære tjenester for at drive dine apps med live data.
JavaScript overalt
Skriv brugerdefineret logik direkte med JavaScript for at transformere data, udløse handlinger og tilføje betinget adfærd ud over hvad no-code værktøjer typisk tillader.
Samarbejde i realtid
Flere teammedlemmer kan redigere den samme applikation samtidig, hvilket gør det praktisk for udviklings- og driftsteams at bygge og iterere sammen.
Selvhostet datakontrol
At køre på din egen VPS holder alle tilsluttede datakilder og applikationslogik inden for din infrastruktur, hvilket understøtter overholdelse og datalagringskrav.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ILLA Builder
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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