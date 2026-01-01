ILLA Builder er en open source low-code udviklingsplatform, der lader teams bygge interne værktøjer, dashboards og adminpaneler uden omfattende front-end engineering. Et træk-og-slip-komponentbibliotek kombineret med understøttelse af over 40 integrationer – herunder PostgreSQL, MySQL, REST API'er og GraphQL – betyder, at udviklere kan forbinde reelle datakilder og levere fungerende applikationer på timer frem for uger.

Selv-hosting af ILLA Builder på din VPS holder forretningsdata inden for din egen infrastruktur, hvilket eliminerer bekymringer om SaaS-datadelingspolitikker eller pris pr. plads. Det alt-i-én Docker-image samler alt, der er nødvendigt for at køre platformen, med vedvarende volumener, der sikrer, at dine projekter og tilsluttede ressourcer bevares på tværs af genstarter og opdateringer.