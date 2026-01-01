Installer Kaneo med ét-klik-installation
Open source projektstyringsværktøj bygget til enkelhed, med kanban-tavler, opgavesporing og GitHub-integration.
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Hvad du kan bygge med Kaneo
Kaneo er en selvhostet projektstyringsapplikation, der fokuserer på at levere, hvad teams har brug for, uden unødvendig kompleksitet. Den organiserer arbejde gennem projekter, opgaver og kanban-tavler, med realtidssamarbejde via WebSocket-forbindelser, så teammedlemmer ser opdateringer uden at genindlæse siden.
I modsætning til virksomhedsprojektstyringsværktøjer, der tilføjer lag af sjældent brugte funktioner, er Kaneo bygget op omkring en minimal grænseflade. Den integreres med GitHub-repositories for at forbinde kodeændringer med projektopgaver og understøtter GitHub OAuth, så teams kan godkende med eksisterende udviklerkonti. Alle projektdata gemmes i en PostgreSQL-database på din egen infrastruktur.
Vigtige funktioner i Kaneo
Kanban opgavetavler
Visualiser projektarbejde som flytbare opgavekort på tværs af arbejdsgangskolonner, hvilket giver hele teamet et fælles overblik over, hvad der er i gang, og hvad der er afsluttet.
GitHub-integration
Forbind GitHub-repositories med projekter, og synkroniser kodeaktivitet direkte ind i projekttidslinjen uden at skifte mellem værktøjer.
Realtidssamarbejde
WebSocket-forbindelser sender tavleopdateringer til alle aktive teammedlemmer øjeblikkeligt, så tavlen altid afspejler den aktuelle tilstand uden manuel genindlæsning.
GitHub OAuth-login
Teammedlemmer logger ind med deres eksisterende GitHub-konti, hvilket fjerner behovet for at administrere et separat sæt loginoplysninger til projektværktøjet.
Minimalt i designet
Kaneo leverer kun de funktioner, teams rent faktisk bruger – projekter, opgaver og tavler – uden konfigurationsbesværet fra alternativer i virksomhedsklasse.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Kaneo
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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