Kaneo er en selvhostet projektstyringsapplikation, der fokuserer på at levere, hvad teams har brug for, uden unødvendig kompleksitet. Den organiserer arbejde gennem projekter, opgaver og kanban-tavler, med realtidssamarbejde via WebSocket-forbindelser, så teammedlemmer ser opdateringer uden at genindlæse siden.

I modsætning til virksomhedsprojektstyringsværktøjer, der tilføjer lag af sjældent brugte funktioner, er Kaneo bygget op omkring en minimal grænseflade. Den integreres med GitHub-repositories for at forbinde kodeændringer med projektopgaver og understøtter GitHub OAuth, så teams kan godkende med eksisterende udviklerkonti. Alle projektdata gemmes i en PostgreSQL-database på din egen infrastruktur.