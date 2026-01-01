Installer Mobilizon med én-klik-installation
Fødereret open source-eventarrangør for fællesskaber og bevægelser, der har brug for sammenkomster uden overvågning.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Mobilizon
Mobilizon er en gratis, fødereret begivenhedsarrangeringsplatform bygget af Framasoft og nu forvaltet af den non-profit organisation Kaihuri. Den erstatter Facebook Events og Meetup med et netværk af uafhængige instanser, der forbinder via ActivityPub-protokollen, hvilket giver arrangører, aktivister og fællesskaber et sted at udgive begivenheder og grupper uden at udsætte deltagere for annoncesporing, dataindsamling eller algoritmiske feeds.
Selv-hosting af Mobilizon på din egen VPS betyder, at du kontrollerer, hvem der tilmelder sig din instans, hvilke moderationsregler der gælder, og hvor længe begivenhedsdata bevares. Dit fællesskab beholder sin kalender og medlemsliste, selvom en enkelt instans — eller en hel kommerciel platform — forsvinder, fordi føderation gør netværket modstandsdygtigt fra starten.
Vigtige funktioner i Mobilizon
ActivityPub-føderation
Forbind med Mastodon, PeerTube og alle andre Mobilizon-instanser, så deltagere kan følge begivenheder og grupper på tværs af fediverset fra en enkelt konto.
Grupper og diskussioner
Kør vedvarende grupper med delte opslag, ressourcer og diskussionstråde, så organiseringen fortsætter mellem begivenheder, ikke kun på selve dagen.
Privatliv som standard
Ingen tredjepartstrackere, ingen reklamer og ingen e-mail påkrævet til offentlige arrangementer – deltagere kan tilmelde sig anonymt eller med en fødereret identitet.
Multiidentitetsprofiler
Oprethold separate identiteter til aktivisme, arbejde og hobbyer under én konto, så privatlivet forbliver adskilt fra offentlig organisering.
Kort og geolokation
OpenStreetMap-drevet stedsøgning og begivenhedskort hjælper lokale samfund med at finde arrangementer i nærheden uden at sende data til kommercielle kortudbydere.
Selvhostet moderation
Indstil instansdækkende regler, godkend nye konti, og bloker fjendtlige servere – hver moderationsbeslutning forbliver på din VPS i stedet for en central platform.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mobilizon
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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