Op til 70% rabat på Mobilizon

Installer Mobilizon med én-klik-installation

Fødereret open source-eventarrangør for fællesskaber og bevægelser, der har brug for sammenkomster uden overvågning.

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40,99kr./md.
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Installer Mobilizon med én-klik-installation

Vælg en VPS-pakke til Mobilizon

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
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Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Mobilizon

Mobilizon er en gratis, fødereret begivenhedsarrangeringsplatform bygget af Framasoft og nu forvaltet af den non-profit organisation Kaihuri. Den erstatter Facebook Events og Meetup med et netværk af uafhængige instanser, der forbinder via ActivityPub-protokollen, hvilket giver arrangører, aktivister og fællesskaber et sted at udgive begivenheder og grupper uden at udsætte deltagere for annoncesporing, dataindsamling eller algoritmiske feeds.

Selv-hosting af Mobilizon på din egen VPS betyder, at du kontrollerer, hvem der tilmelder sig din instans, hvilke moderationsregler der gælder, og hvor længe begivenhedsdata bevares. Dit fællesskab beholder sin kalender og medlemsliste, selvom en enkelt instans — eller en hel kommerciel platform — forsvinder, fordi føderation gør netværket modstandsdygtigt fra starten.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Mobilizon

ActivityPub-føderation

Forbind med Mastodon, PeerTube og alle andre Mobilizon-instanser, så deltagere kan følge begivenheder og grupper på tværs af fediverset fra en enkelt konto.

Grupper og diskussioner

Kør vedvarende grupper med delte opslag, ressourcer og diskussionstråde, så organiseringen fortsætter mellem begivenheder, ikke kun på selve dagen.

Privatliv som standard

Ingen tredjepartstrackere, ingen reklamer og ingen e-mail påkrævet til offentlige arrangementer – deltagere kan tilmelde sig anonymt eller med en fødereret identitet.

Multiidentitetsprofiler

Oprethold separate identiteter til aktivisme, arbejde og hobbyer under én konto, så privatlivet forbliver adskilt fra offentlig organisering.

Kort og geolokation

OpenStreetMap-drevet stedsøgning og begivenhedskort hjælper lokale samfund med at finde arrangementer i nærheden uden at sende data til kommercielle kortudbydere.

Selvhostet moderation

Indstil instansdækkende regler, godkend nye konti, og bloker fjendtlige servere – hver moderationsbeslutning forbliver på din VPS i stedet for en central platform.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mobilizon

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

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Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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