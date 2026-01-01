Mobilizon er en gratis, fødereret begivenhedsarrangeringsplatform bygget af Framasoft og nu forvaltet af den non-profit organisation Kaihuri. Den erstatter Facebook Events og Meetup med et netværk af uafhængige instanser, der forbinder via ActivityPub-protokollen, hvilket giver arrangører, aktivister og fællesskaber et sted at udgive begivenheder og grupper uden at udsætte deltagere for annoncesporing, dataindsamling eller algoritmiske feeds.

Selv-hosting af Mobilizon på din egen VPS betyder, at du kontrollerer, hvem der tilmelder sig din instans, hvilke moderationsregler der gælder, og hvor længe begivenhedsdata bevares. Dit fællesskab beholder sin kalender og medlemsliste, selvom en enkelt instans — eller en hel kommerciel platform — forsvinder, fordi føderation gør netværket modstandsdygtigt fra starten.