Implementer DreamFactory med enkeltklikinstallation.
Open source REST- og GraphQL API-platform, der automatisk genererer sikre database-API'er på få minutter uden kodning.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med DreamFactory
DreamFactory er en open source API-genereringsplatform, der øjeblikkeligt skaber fuldt dokumenterede, rollebeskyttede REST- og GraphQL-API'er til enhver database — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server og mere — uden at skrive en eneste linje kode. Tilslut din database, og DreamFactory genererer en komplet CRUD API med indbygget autentificering, hastighedsbegrænsning og adgangskontrol på feltniveau.
Selv-hosting af DreamFactory på din VPS giver dig fuldt ejerskab over dine data og API-lag, uden priser pr. opkald eller leverandørbinding. Denne implementering inkluderer MySQL til systemdatabasen og Redis til højtydende caching, hvilket giver dig en produktionsklar API-platform lige ud af kassen.
Vigtige funktioner i DreamFactory
Automatisk genererede API'er
Forbind enhver SQL- eller NoSQL-database, og modtag øjeblikkeligt en komplet REST- og GraphQL API med fuld CRUD-understøttelse – ingen manuel endpoint-kodning påkrævet.
Rollebaseret adgangskontrol
Definer granulære tilladelser pr. bruger eller rolle, og begræns adgangen ned til individuelle tabeller og felter for at holde data sikre.
Multidatabasesupport
Generer API'er fra MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle og snesevis af andre datakilder fra en enkelt platform.
API-nøglestyring
Udsted og tilbagekald API-nøgler pr. applikation eller forbruger, med valgfri hastighedsbegrænsning for at forhindre misbrug og styre brugen.
Live API-dokumentation
Hver genereret API leveres med interaktiv Swagger-dokumentation, så udviklere øjeblikkeligt kan udforske og teste slutpunkter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre DreamFactory
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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