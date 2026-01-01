DreamFactory er en open source API-genereringsplatform, der øjeblikkeligt skaber fuldt dokumenterede, rollebeskyttede REST- og GraphQL-API'er til enhver database — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server og mere — uden at skrive en eneste linje kode. Tilslut din database, og DreamFactory genererer en komplet CRUD API med indbygget autentificering, hastighedsbegrænsning og adgangskontrol på feltniveau.

Selv-hosting af DreamFactory på din VPS giver dig fuldt ejerskab over dine data og API-lag, uden priser pr. opkald eller leverandørbinding. Denne implementering inkluderer MySQL til systemdatabasen og Redis til højtydende caching, hvilket giver dig en produktionsklar API-platform lige ud af kassen.