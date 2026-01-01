Udrul OpenViking med enkeltklikinstallation
Open source-kontekstdatabase til AI-agenter ved hjælp af et filsystemparadigme for at forene hukommelser, ressourcer og færdigheder.
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Hvad du kan bygge med OpenViking
OpenViking er en open source-kontekstdatabase, der er specialbygget til AI-agenter, udviklet af Volcengine (ByteDances cloudplatform). I stedet for at sprede AI-kontekst ud over vektorembeddings introducerer OpenViking et filsystemparadigme med viking://-protokollen, der organiserer agenthukommelser, ressourcer og færdigheder i en samlet, navigerbar struktur. Lagdelt kontekstindlæsning (L0/L1/L2) reducerer tokenforbruget ved at hente indhold efter behov i stedet for at indlæse hele vidensbaser på forhånd.
Selvhosting af OpenViking på din egen VPS holder følsom agenthukommelse, forretningsviden og API-legitimationsoplysninger fuldt ud under din kontrol – afgørende for organisationer med strenge krav til datastyring. Du vælger embedding-udbyderen (OpenAI, Jina eller Volcengine) og bevarer ejerskabet af hver eneste byte, dine agenter lærer.
Vigtige funktioner i OpenViking
Filsystemkontekstparadigme
Organiserer agenthukommelser, ressourcer og færdigheder under en viking://-protokol, hvilket gør kontekst lige så navigerbar som et filsystem i stedet for et fladt indlejringslager.
Lagdelt kontekstindlæsning
L0/L1/L2-indlæsning henter indhold efter behov, hvilket dramatisk reducerer tokenforbruget uden at ofre dybden af den viden, der er tilgængelig for agenter.
Multiudbyder Embeddings
Understøtter OpenAI, Jina og Volcengine embedding-udbydere, så du kan bruge dine eksisterende API-nøgler og foretrukne model uden vendor lock-in.
Selvudviklende kontekst
Agenter kan opdatere og videreudvikle deres egen vidensbase over tid, hvilket muliggør kontinuerlig læring uden manuel indgriben.
Rekursiv mappehentning
Kombinerer strukturel mappennavigation med semantisk søgning for at præsentere den mest relevante kontekst for hver agentanmodning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenViking
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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