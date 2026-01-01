OpenViking er en open source-kontekstdatabase, der er specialbygget til AI-agenter, udviklet af Volcengine (ByteDances cloudplatform). I stedet for at sprede AI-kontekst ud over vektorembeddings introducerer OpenViking et filsystemparadigme med viking://-protokollen, der organiserer agenthukommelser, ressourcer og færdigheder i en samlet, navigerbar struktur. Lagdelt kontekstindlæsning (L0/L1/L2) reducerer tokenforbruget ved at hente indhold efter behov i stedet for at indlæse hele vidensbaser på forhånd.

Selvhosting af OpenViking på din egen VPS holder følsom agenthukommelse, forretningsviden og API-legitimationsoplysninger fuldt ud under din kontrol – afgørende for organisationer med strenge krav til datastyring. Du vælger embedding-udbyderen (OpenAI, Jina eller Volcengine) og bevarer ejerskabet af hver eneste byte, dine agenter lærer.