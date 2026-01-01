Udrul Uptrace med enkeltklikinstallation.
Open source APM-platform til distribuerede spor, metrics og logs, bygget nativt på OpenTelemetry.
Vælg en VPS-pakke til Uptrace
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Uptrace
Uptrace er en open source-platform til applikationsydeevneovervågning (APM), der samler distribuerede spor, metrics og logs fra OpenTelemetry-instrumenterede applikationer i en enkelt grænseflade. Bygget på ClickHouse til telemetrilagring med høj gennemstrømning og PostgreSQL til metadata, leverer den observerbarhedsfunktionerne fra Datadog og New Relic uden licensgebyrer pr. vært eller bekymringer om dataresidens.
Selv-hosting af Uptrace på din VPS holder alle telemetridata på din egen infrastruktur uden prisfastsættelse pr. span eller pr. log. Enhver applikation instrumenteret med OpenTelemetry SDK'er — på tværs af Go, Python, Node.js, Java, .NET og mere — kan sende data direkte via OTLP uden yderligere konfiguration.
Vigtige funktioner i Uptrace
Distribueret sporing
Visualiser anmodningsstrømme på tværs af mikrotjenester med fulde spandetaljer, flamegrafer og tjenesteafhængighedskort for at lokalisere latensflaskehalse.
Nøgletal og dashboards
PromQL-kompatibel metrikmotor med 50+ forudbyggede dashboards til populære frameworks, databaser og infrastrukturkomponenter.
Centraliseret logsøgning
Indlæs og fuldtekstsøg strukturerede logs sammen med korrelerede spor og metrics i en enkelt samlet forespørgselsgrænseflade.
Advarsler og meddelelser
Indstil tærskelbaserede eller anomalialarmer med routing til e-mail, Slack, PagerDuty eller brugerdefinerede webhook-slutpunkter.
OTLP-indbygget indtagelse
Accepter telemetri fra enhver OpenTelemetry SDK via gRPC eller HTTP uden brugerdefinerede adaptere, indsamlere eller proprietære agenter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Uptrace
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.