Uptrace er en open source-platform til applikationsydeevneovervågning (APM), der samler distribuerede spor, metrics og logs fra OpenTelemetry-instrumenterede applikationer i en enkelt grænseflade. Bygget på ClickHouse til telemetrilagring med høj gennemstrømning og PostgreSQL til metadata, leverer den observerbarhedsfunktionerne fra Datadog og New Relic uden licensgebyrer pr. vært eller bekymringer om dataresidens.

Selv-hosting af Uptrace på din VPS holder alle telemetridata på din egen infrastruktur uden prisfastsættelse pr. span eller pr. log. Enhver applikation instrumenteret med OpenTelemetry SDK'er — på tværs af Go, Python, Node.js, Java, .NET og mere — kan sende data direkte via OTLP uden yderligere konfiguration.