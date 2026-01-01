Hollama er en fokuseret chatklient til store sprogmodeller, der forbinder direkte fra din browser til en eller flere Ollama-servere, OpenAI-kompatible endepunkter eller begge dele på samme tid. Der er ingen central database, intet kontosystem og ingen telemetri — sessioner, prompter, indstillinger og API-nøgler lever alle i browserens lokale lager og rører aldrig serveren, der hoster brugergrænsefladen.

Selv-hosting af Hollama på en VPS giver et lille team en enkelt, altid-aktiv URL til at tale med private Ollama-modeller eller delte OpenAI-nøgler, med en ren editor-lignende grænseflade designet omkring lange prompter, ræsonnementsmodeller og kode-tunge samtaler.