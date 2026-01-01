Implementer Hollama med ét-klik-installation.
Minimal webgrænseflade til at chatte med Ollama- og OpenAI-modeller, der gemmer hver samtale i din browser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Hollama
Hollama er en fokuseret chatklient til store sprogmodeller, der forbinder direkte fra din browser til en eller flere Ollama-servere, OpenAI-kompatible endepunkter eller begge dele på samme tid. Der er ingen central database, intet kontosystem og ingen telemetri — sessioner, prompter, indstillinger og API-nøgler lever alle i browserens lokale lager og rører aldrig serveren, der hoster brugergrænsefladen.
Selv-hosting af Hollama på en VPS giver et lille team en enkelt, altid-aktiv URL til at tale med private Ollama-modeller eller delte OpenAI-nøgler, med en ren editor-lignende grænseflade designet omkring lange prompter, ræsonnementsmodeller og kode-tunge samtaler.
Vigtige funktioner i Hollama
Ollama og OpenAI
Opret forbindelse til lokale Ollama-servere, OpenAI, eller ethvert OpenAI-kompatibelt endepunkt, og skift mellem dem inden for en enkelt session.
Multiserversupport
Registrer flere Ollama- og OpenAI-servere på én gang, og rute hver session til en anden backend uden at omkonfigurere appen.
Browserlokallagring
Hver session, prompt, indstilling og API-nøgle opbevares i browserens lokale lager, så chats aldrig ligger på VPS'en eller en tredjepartsserver.
Redaktørkvalitetsprompter
Store promptfelter med kodeeditorfunktioner, markdown-gengivelse, syntaksfremhævning og KaTeX matematiknotation bygget til teknisk arbejde.
Begrundelse og vision
Førsteklasses support til ræsonnementsmodeller og visionsmodeller med billedinput, ideel til nyere Ollama- og OpenAI-udgivelser.
Import og eksport
Sikkerhedskopier eller flyt sessioner mellem enheder med det indbyggede import- og eksportværktøj, så browserlagring aldrig er en binding.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Hollama
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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