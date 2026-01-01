Udrul Langflow med enkeltklikinstallation
Visuel træk-og-slip AI-arbejdsgangsbygger til at skabe LLM-applikationer med OpenAI, Anthropic og lokale modeller.
Vælg en VPS-pakke til Langflow
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Langflow
Langflow er en open source low-code-platform, der lader udviklere og teams bygge AI-drevne applikationer via et visuelt lærred. Forbind LLM'er, vektordatabaser, API'er og datakilder ved at trække og slippe komponenter — ingen boilerplate-kode påkrævet. Den understøtter OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini og lokalt hostede modeller, hvilket gør det ligetil at bygge chatbots, RAG-pipelines og multi-agent-workflows.
Hosting af Langflow på din egen VPS holder AI-workflows og samtaledata på infrastruktur, du kontrollerer, hvilket eliminerer leverandørlåsning og sikrer, at følsomme dokumenter behandlet via RAG-pipelines aldrig forlader dit miljø. Denne skabelon inkluderer PostgreSQL for pålidelig persistens af flows, brugere og applikationstilstand.
Vigtige funktioner i Langflow
Visuel Arbejdsgangsbygger
Byg LLM-applikationer ved at forbinde komponenter på et lærred uden at skrive pipeline-boilerplate-kode.
Multiudbyder LLM-support
Skift mellem OpenAI-, Anthropic-, Google Gemini- og lokale Ollama-modeller inden for den samme arbejdsgang.
RAG-pipelines
Forbind vektordatabaser til LLM'er for at bygge arbejdsgange for retrieval-augmented generation, der besvarer spørgsmål fra dine egne dokumenter.
API-udrulning
Eksponer ethvert færdigt workflow som et REST API-slutpunkt til integration i produktionsapplikationer.
Brugerdefinerede komponenter
Skriv Python-komponenter for at udvide Langflow med proprietær logik, interne API'er eller specialiserede datakilder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Langflow
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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