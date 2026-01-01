Langflow er en open source low-code-platform, der lader udviklere og teams bygge AI-drevne applikationer via et visuelt lærred. Forbind LLM'er, vektordatabaser, API'er og datakilder ved at trække og slippe komponenter — ingen boilerplate-kode påkrævet. Den understøtter OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini og lokalt hostede modeller, hvilket gør det ligetil at bygge chatbots, RAG-pipelines og multi-agent-workflows.

Hosting af Langflow på din egen VPS holder AI-workflows og samtaledata på infrastruktur, du kontrollerer, hvilket eliminerer leverandørlåsning og sikrer, at følsomme dokumenter behandlet via RAG-pipelines aldrig forlader dit miljø. Denne skabelon inkluderer PostgreSQL for pålidelig persistens af flows, brugere og applikationstilstand.