Topola Genealogy Viewer er en open source-webapplikation, der omdanner standard GEDCOM-eksportfiler fra ethvert genealogiprogram til interaktive, navigerbare stamtræsdiagrammer. Den viser timeglas- og alle-slægtninge-visninger, lader forskere klikke på enhver person for at genfokusere træet, og understøtter udskrivning eller eksport til PDF, PNG og SVG til offline-deling.

Selv-hosting af Topola på din egen VPS holder følsomme slægtsdata — navne, fødselsdatoer, levende slægtninge — udelukkende på infrastruktur, du kontrollerer. Fremviseren behandler GEDCOM-filer klientbaseret i browseren, og en privat implementering fjerner enhver afhængighed af tredjepartshosting for genealogiske selskaber, arkiver eller slægtshistorikere, der betjener slægtninge på tværs af nettet.