Udrul Topola Genealogy Viewer med ét kliks installation
Interaktiv GEDCOM-fremviser, der gengiver stamtrætimeglasdiagrammer direkte fra dine stamtræsfiler.
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Hvad du kan bygge med Topola Genealogy Viewer
Topola Genealogy Viewer er en open source-webapplikation, der omdanner standard GEDCOM-eksportfiler fra ethvert genealogiprogram til interaktive, navigerbare stamtræsdiagrammer. Den viser timeglas- og alle-slægtninge-visninger, lader forskere klikke på enhver person for at genfokusere træet, og understøtter udskrivning eller eksport til PDF, PNG og SVG til offline-deling.
Selv-hosting af Topola på din egen VPS holder følsomme slægtsdata — navne, fødselsdatoer, levende slægtninge — udelukkende på infrastruktur, du kontrollerer. Fremviseren behandler GEDCOM-filer klientbaseret i browseren, og en privat implementering fjerner enhver afhængighed af tredjepartshosting for genealogiske selskaber, arkiver eller slægtshistorikere, der betjener slægtninge på tværs af nettet.
Vigtige funktioner i Topola Genealogy Viewer
Understøttelse af GEDCOM-standard
Indlæser standard GEDCOM-filer eksporteret fra Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker og ethvert andet slægtsforskningsværktøj – ingen konvertering påkrævet.
Interaktivt timeglasdiagram
Klik på en person for at genfokusere træet og udforske forfædre og efterkommere i en enkelt flydende visning med flydende overgangsanimationer.
Privatliv på klientsiden
GEDCOM-filer behandles udelukkende i browseren, så slægtsdata aldrig kommer i kontakt med en serverbaseret database eller ekstern tjeneste.
Eksporter og udskriv
Eksporter stamtræer til PDF, PNG eller SVG, og udskriv det komplette stamtræ til arkivmapper, familiesammenkomster eller deling af forskning.
URL-baseret deling
Generer permalinks, der indlæser en GEDCOM direkte fra en web-URL, ideel til indlejring af stamtræer på personlige sider eller wikier.
Gramps og WikiTree klar
Integreres med Gramps via plugin'et Interaktivt Stamtræ og gennemser WikiTree-profiler indbygget via dens dynamiske trævisning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Topola Genealogy Viewer
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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