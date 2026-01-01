Implementer Hanko med et-klik-installation
Open source passkey-først autentificeringsbackend med adgangskodeløst login, MFA, OIDC og socialt login.
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Hvad du kan bygge med Hanko
Hanko er en open source-autentificeringsbackend bygget op omkring passkeys og WebAuthn-standarden, designet som et selvhostbart alternativ til Auth0, Clerk og andre identitets-SaaS-løsninger. Den leveres med et komplet brugerflow — passkey-registrering, social og enterprise SSO, adgangskoder som et valgfrit fallback, MFA og e-mailbaseret gendannelse — eksponeret via et rent REST API og drop-in webkomponenter.
At selv-hoste Hanko på din egen VPS holder brugerlegitimationsoplysninger, sessioner og revisionslogfiler inden for din infrastruktur, uden gebyrer pr. MAU og uden leverandørlåsning. Den medfølgende PostgreSQL-database bevarer brugerkonti og WebAuthn-legitimationsoplysninger, mens Hankos JWT-baserede sessioner kan integreres i enhver frontend- eller backend-stack.
Vigtige funktioner i Hanko
Passkey-først autentificering
Bygget op omkring WebAuthn og passkeys, så brugere logger ind med Face ID, Touch ID eller hardwarenøgler i stedet for at indtaste adgangskoder.
Social SSO og virksomheds-SSO
Drop-in OAuth-udbydere til Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, samt SAML til virksomhedsidentitetsudbydere.
Multifaktorgodkendelse
Understøttelse af TOTP-autentificeringsapps og politikker for betroede enheder tilføjer MFA til ethvert loginforløb uden eksterne tjenester.
Webkomponenter SDK
Implementer en komplet loginbrugerflade på få minutter ved at indlejre de officielle Hanko webkomponenter i ethvert framework – React, Vue, Svelte eller almindelig HTML.
JWT sessionstokens
Standardkompatible JWT-sessioner med rotation og tilbagekaldelse gør integrationen med eksisterende API'er og mikroservices ligetil.
Revisionslogge og webhooks
Indbygget revisionslogning og webhook-hændelser for hver godkendelseshandling giver dig fuld synlighed og nem integration med downstream-systemer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Hanko
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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