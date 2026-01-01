Hanko er en open source-autentificeringsbackend bygget op omkring passkeys og WebAuthn-standarden, designet som et selvhostbart alternativ til Auth0, Clerk og andre identitets-SaaS-løsninger. Den leveres med et komplet brugerflow — passkey-registrering, social og enterprise SSO, adgangskoder som et valgfrit fallback, MFA og e-mailbaseret gendannelse — eksponeret via et rent REST API og drop-in webkomponenter.

At selv-hoste Hanko på din egen VPS holder brugerlegitimationsoplysninger, sessioner og revisionslogfiler inden for din infrastruktur, uden gebyrer pr. MAU og uden leverandørlåsning. Den medfølgende PostgreSQL-database bevarer brugerkonti og WebAuthn-legitimationsoplysninger, mens Hankos JWT-baserede sessioner kan integreres i enhver frontend- eller backend-stack.