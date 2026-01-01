Installer LubeLogger med én-klik-installation
Den ultimative selvhostede tracker til vedligeholdelse af køretøjer og brændstof, der holder din flåde i topform.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med LubeLogger
LubeLogger er en dedikeret administrationsplatform for bilentusiaster, flådeejere og alle, der ønsker at spore deres køretøjs sundhed omhyggeligt. Ved at selv-hoste LubeLogger opretter du en privat, permanent registrering af hvert olieskift, reparation og brændstofpåfyldning for hvert køretøj, du ejer — uden tredjepartsadgang og uden abonnementsgebyrer.
I modsætning til generiske regneark eller annoncefinansierede mobilapps tilbyder LubeLogger en specialiseret grænseflade designet til nuancerne i bilvedligeholdelse, med kilometerbaserede påmindelser, brændstoføkonomianalyse og kvitteringsopbevaring, der holder hele din flåde organiseret ét sted.
Vigtige funktioner i LubeLogger
Servicehistoriksporing
Før en detaljeret log over hver reparations- og vedligeholdelsesopgave, der er udført på dine køretøjer, med datoer, omkostninger og noter.
Brændstoføkonomianalyser
Spor dit brændstofforbrug og omkostninger over tid med automatiske MPG-beregninger og udgiftsdiagrammer.
Dokumentopbevaring
Upload og gem digitale kopier af kvitteringer, registreringsdokumenter og forsikringskort for øjeblikkelig adgang.
Smarte påmindelser
Modtag advarsler om kommende olieskift, dækrotationer og inspektioner baseret på dit køretøjs kilometertal eller tidsplan.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LubeLogger
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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