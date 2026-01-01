LubeLogger er en dedikeret administrationsplatform for bilentusiaster, flådeejere og alle, der ønsker at spore deres køretøjs sundhed omhyggeligt. Ved at selv-hoste LubeLogger opretter du en privat, permanent registrering af hvert olieskift, reparation og brændstofpåfyldning for hvert køretøj, du ejer — uden tredjepartsadgang og uden abonnementsgebyrer.

I modsætning til generiske regneark eller annoncefinansierede mobilapps tilbyder LubeLogger en specialiseret grænseflade designet til nuancerne i bilvedligeholdelse, med kilometerbaserede påmindelser, brændstoføkonomianalyse og kvitteringsopbevaring, der holder hele din flåde organiseret ét sted.