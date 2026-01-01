Dialoqbase er en open source-platform til opbygning af tilpassede chatbots baseret på din egen vidensbase. Dokumenter, hjemmesider, PDF'er, GitHub-repositories, lyd og video-transskriptioner kan indtages og indekseres ved hjælp af PostgreSQL med pgvector og derefter forespørges via enhver understøttet sprogmodel — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama eller en selv-hostet Local AI-instans. Skift af udbydere kræver ikke genindeksering af dine kilder.

Ved at selv-hoste Dialoqbase på din egen VPS holder du proprietære dokumenter, samtalelogg og udbyder-API-nøgler under din kontrol, uden gebyrer pr. besked eller tredjeparts SaaS-binding. Indbyggede kanalintegrationer lader dig udgive den samme bot til Telegram, Discord, WhatsApp eller en indlejringsbar web-widget.