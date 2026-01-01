Udrul Dialoqbase med et-klik installation
Selvhostet chatbotbygger med en privat videnbase og udvidelsesbare udbydere af sprog- og indlejringsmodeller.
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Hvad du kan bygge med Dialoqbase
Dialoqbase er en open source-platform til opbygning af tilpassede chatbots baseret på din egen vidensbase. Dokumenter, hjemmesider, PDF'er, GitHub-repositories, lyd og video-transskriptioner kan indtages og indekseres ved hjælp af PostgreSQL med pgvector og derefter forespørges via enhver understøttet sprogmodel — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama eller en selv-hostet Local AI-instans. Skift af udbydere kræver ikke genindeksering af dine kilder.
Ved at selv-hoste Dialoqbase på din egen VPS holder du proprietære dokumenter, samtalelogg og udbyder-API-nøgler under din kontrol, uden gebyrer pr. besked eller tredjeparts SaaS-binding. Indbyggede kanalintegrationer lader dig udgive den samme bot til Telegram, Discord, WhatsApp eller en indlejringsbar web-widget.
Vigtige funktioner i Dialoqbase
Privat videnbase
Indtag PDF'er, hjemmesider, sitemaps, Word-dokumenter, GitHub-arkiver, almindelig tekst og lyd- eller videoafskrifter for at basere hver bot på dine egne data.
Multiudbyder LLM'er
Skift mellem OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama og Local AI uden at genindeksere dine kilder eller omskrive prompter.
Postgres vektorsøgning
Vektorindlejringer lever i PostgreSQL med pgvector, så en enkelt database driver metadata, samtalehistorik og lighedssøgning.
Kanalintegrationer
Udgiv den samme bot til Telegram, Discord, WhatsApp, eller en indlejringsbar web-widget fra en enkelt konfiguration.
Indlejringsbar webwidget
Indsæt et kort script-tag på ethvert website for at vise din bot som en flydende chat-widget uden at skrive front-end-kode.
REST API-adgang
En REST API giver dig mulighed for at udløse samtaler, gentræne på nye kilder og føre svar ind i brugerdefinerede applikationer og automatiseringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Dialoqbase
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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