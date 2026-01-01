Installer Excalidraw med enkeltklikinstallation.
Open source virtuel whiteboard til at skabe diagrammer i håndtegnet stil, wireframes og fælles skitser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Excalidraw
Excalidraw er en elegant virtuel tavle, der forvandler teknisk diagramtegning til en kreativ, håndtegnet oplevelse. I modsætning til stive, formelle diagramværktøjer omfavner Excalidraw den organiske, skitserede æstetik fra tavlebrainstorming, samtidig med at den tilbyder digital bekvemmelighed og samarbejde i realtid med ende-til-ende-kryptering til sikre teamsessioner.
Selv-hosting af Excalidraw på din egen VPS giver dit team et privat, altid tilgængeligt tavleværktøj, hvor dine diagrammer, arkitekturskitser og brainstormingsessioner forbliver fuldstændigt inden for din infrastruktur – ingen bekymringer om databeskyttelse, ingen abonnementsomkostninger og ingen afhængighed af eksterne tjenester.
Vigtige funktioner i Excalidraw
Håndtegnet æstetik
Gengiver diagrammer med en organisk, skitseagtig stil, der reducerer barrieren for at skabe visuelle elementer og får komplekse idéer til at føles mere tilgængelige.
Realtidssamarbejde
Flere brugere kan tegne på det samme lærred samtidig med end-to-end-kryptering, der holder sessioner private og sikre.
Uendeliglærred
Ubegrænset tegneplads lader teams udvide diagrammer frit uden omstrukturering – ideelt til store arkitekturdiagrammer og brainstormingsessioner.
Fleksibel eksport
Eksporter diagrammer som PNG, SVG eller delbare links, hvilket gør det nemt at indlejre visuelle elementer i dokumentation, præsentationer og designværktøjer.
Offline-klar PWA
Fungerer som en Progressiv Web App med lokal-først lagring, så diagrammer forbliver tilgængelige selv uden en aktiv internetforbindelse.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Excalidraw
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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