Excalidraw er en elegant virtuel tavle, der forvandler teknisk diagramtegning til en kreativ, håndtegnet oplevelse. I modsætning til stive, formelle diagramværktøjer omfavner Excalidraw den organiske, skitserede æstetik fra tavlebrainstorming, samtidig med at den tilbyder digital bekvemmelighed og samarbejde i realtid med ende-til-ende-kryptering til sikre teamsessioner.

Selv-hosting af Excalidraw på din egen VPS giver dit team et privat, altid tilgængeligt tavleværktøj, hvor dine diagrammer, arkitekturskitser og brainstormingsessioner forbliver fuldstændigt inden for din infrastruktur – ingen bekymringer om databeskyttelse, ingen abonnementsomkostninger og ingen afhængighed af eksterne tjenester.