Flagsmith er en open source-platform for funktionsflag og fjernkonfiguration, der lader udviklere udrulle kode bag toggles, målrette funktioner mod brugersegmenter og køre A/B-tests uden at genudrulle. Bygget som et selvhostet alternativ til LaunchDarkly og Split, tilbyder den flagværdier pr. miljø, procentvise udrulninger, multivariate variationer, revisionslogge og SDK'er til alle større programmeringssprog og mobile rammeværker.

Selvhosting af Flagsmith på din VPS holder hvert funktionsflag, brugersegment og udrulningsbeslutning inden for din infrastruktur i stedet for at passere gennem en tredjeparts SaaS, der kunne se, hvordan dit produkt udrulles. Den medfølgende opgaveprocessor håndterer webhook-levering, planlagte flagændringer og arkivering af revisionslogge asynkront uden at blokere anmodninger om flagvurdering.