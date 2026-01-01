Udrul Flagsmith med ét-klik-installation.
Open source funktionsflag og fjernkonfigurationsservice til udrulning af kode i det skjulte, kørsel af A/B-tests og målretning af brugere efter segment.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Flagsmith
Flagsmith er en open source-platform for funktionsflag og fjernkonfiguration, der lader udviklere udrulle kode bag toggles, målrette funktioner mod brugersegmenter og køre A/B-tests uden at genudrulle. Bygget som et selvhostet alternativ til LaunchDarkly og Split, tilbyder den flagværdier pr. miljø, procentvise udrulninger, multivariate variationer, revisionslogge og SDK'er til alle større programmeringssprog og mobile rammeværker.
Selvhosting af Flagsmith på din VPS holder hvert funktionsflag, brugersegment og udrulningsbeslutning inden for din infrastruktur i stedet for at passere gennem en tredjeparts SaaS, der kunne se, hvordan dit produkt udrulles. Den medfølgende opgaveprocessor håndterer webhook-levering, planlagte flagændringer og arkivering af revisionslogge asynkront uden at blokere anmodninger om flagvurdering.
Vigtige funktioner i Flagsmith
Flag og fjernkonfiguration
Slå funktioner til eller fra, målret efter brugersegment, lever multivariate variationer, og lever fjernkonfigurationsværdier fra én platform.
Multimiljøkampagne
Fremfør flagværdier fra udvikling til testmiljø til produktion med et-klikskopi og miljøspecifikke tilsidesættelser for sikre udrulninger.
Procentudrulninger
Udrul gradvist funktioner efter trafikprocent med vedvarende segmentering per bruger, så den samme bruger ser ensartet behandling på tværs af sessioner.
Revision og godkendelser
Fuld revisionslog over hver flagændring med valgfri godkendelses-workflows for ændringsanmodninger for følsomme flags i produktionsmiljøer.
SDK'er i realtid
Officielle SDK'er til JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native og Flutter med lokal evalueringscache.
Integrationer og webhooks
Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket og webhookintegrationer giver dit team og CI-pipelines besked, når flag ændres i produktion.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Flagsmith
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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