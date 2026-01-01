Op til 70% rabat på Flagsmith

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Open source funktionsflag og fjernkonfigurationsservice til udrulning af kode i det skjulte, kørsel af A/B-tests og målretning af brugere efter segment.

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Flagsmith

Flagsmith er en open source-platform for funktionsflag og fjernkonfiguration, der lader udviklere udrulle kode bag toggles, målrette funktioner mod brugersegmenter og køre A/B-tests uden at genudrulle. Bygget som et selvhostet alternativ til LaunchDarkly og Split, tilbyder den flagværdier pr. miljø, procentvise udrulninger, multivariate variationer, revisionslogge og SDK'er til alle større programmeringssprog og mobile rammeværker.

Selvhosting af Flagsmith på din VPS holder hvert funktionsflag, brugersegment og udrulningsbeslutning inden for din infrastruktur i stedet for at passere gennem en tredjeparts SaaS, der kunne se, hvordan dit produkt udrulles. Den medfølgende opgaveprocessor håndterer webhook-levering, planlagte flagændringer og arkivering af revisionslogge asynkront uden at blokere anmodninger om flagvurdering.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Flagsmith

Flag og fjernkonfiguration

Slå funktioner til eller fra, målret efter brugersegment, lever multivariate variationer, og lever fjernkonfigurationsværdier fra én platform.

Multimiljøkampagne

Fremfør flagværdier fra udvikling til testmiljø til produktion med et-klikskopi og miljøspecifikke tilsidesættelser for sikre udrulninger.

Procentudrulninger

Udrul gradvist funktioner efter trafikprocent med vedvarende segmentering per bruger, så den samme bruger ser ensartet behandling på tværs af sessioner.

Revision og godkendelser

Fuld revisionslog over hver flagændring med valgfri godkendelses-workflows for ændringsanmodninger for følsomme flags i produktionsmiljøer.

SDK'er i realtid

Officielle SDK'er til JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native og Flutter med lokal evalueringscache.

Integrationer og webhooks

Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket og webhookintegrationer giver dit team og CI-pipelines besked, når flag ændres i produktion.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Flagsmith

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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