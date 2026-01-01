Foxel er en open source-platform til privat cloud-lagring, der samler filer på tværs af lokale diske, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox og andre backends bag en enkelt webgrænseflade. Dens fremtrædende funktion er AI-drevet semantisk søgning, som lader dig finde fotos, videoer og dokumenter ved hjælp af naturlige sprogbeskrivelser i stedet for filnavne.

Selv-hosting af Foxel holder dit personlige mediebibliotek, arbejdsarkiver og delte teamfiler på infrastruktur, du fuldt ud kontrollerer – ingen pr. sæde-gebyrer, ingen proprietær lock-in og ingen tredjepart, der scanner dine data for at opbygge indlejringer. Rollebaseret adgangskontrol, signerede delingslinks og protokoltilknytninger via S3 API og WebDAV gør den velegnet til både enkeltpersoner og små teams.