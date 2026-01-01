Udrul Foxel med enkeltklikinstallation
Selvhostet privat cloudlager med AI-drevet semantisk søgning på tværs af fotos, videoer og dokumenter.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Foxel
Foxel er en open source-platform til privat cloud-lagring, der samler filer på tværs af lokale diske, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox og andre backends bag en enkelt webgrænseflade. Dens fremtrædende funktion er AI-drevet semantisk søgning, som lader dig finde fotos, videoer og dokumenter ved hjælp af naturlige sprogbeskrivelser i stedet for filnavne.
Selv-hosting af Foxel holder dit personlige mediebibliotek, arbejdsarkiver og delte teamfiler på infrastruktur, du fuldt ud kontrollerer – ingen pr. sæde-gebyrer, ingen proprietær lock-in og ingen tredjepart, der scanner dine data for at opbygge indlejringer. Rollebaseret adgangskontrol, signerede delingslinks og protokoltilknytninger via S3 API og WebDAV gør den velegnet til både enkeltpersoner og små teams.
Vigtige funktioner i Foxel
Semantisk AI-søgning
Find fotos og dokumenter ved at beskrive dem i almindeligt sprog ved hjælp af konfigurerbare indlejringsmodeller og Milvus- eller Qdrant-vektordatabaser.
Samlede lagerbackends
Tilslut lokale diske, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox og mere bag én browsergrænseflade med plug-in-adaptere.
Rollebaseret adgangskontrol
Definer brugerdefinerede roller med stibaserede læse-, skrive-, slette- og delingstilladelser ved hjælp af wildcards, regex og prioriterede regler.
Indbygget filforhåndsvisning
Stream billeder, videoer, PDF'er, Office-dokumenter, tekst og kildekode direkte i browseren uden at downloade den originale fil.
Protokoltilknytninger
Eksponer din lagring via S3-kompatible endepunkter, WebDAV-monteringer og signerede direkte links til scripts, apps og OS-filhåndteringer.
Plugin og AI-medarbejder
Udvid platformen med manifestbaserede plugins og en integreret AI-agent, der udfører filoperationer og automatiseringsopgaver.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Foxel
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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