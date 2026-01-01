Installer LimeSurvey med et-klik-installation
Professionel online spørgeundersøgelsesplatform til at oprette spørgeskemaer og indsamle data.
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Hvad du kan bygge med LimeSurvey
LimeSurvey er en førende open source-spørgeskemaplatform, der gør det muligt for forskere, virksomheder og institutioner at oprette professionelle online spørgeskemaer. Den understøtter 80+ sprog, avanceret forgreningslogik, deltagerstyring og omfattende dataeksportmuligheder, herunder SPSS- og Excel-formater.
Med sine omfattende spørgsmålstyper, tilpassede temaer og plugin-arkitektur leverer LimeSurvey spørgeskemafunktioner i virksomhedsklasse uden abonnementsgebyrer. Denne skabelon inkluderer MariaDB til pålidelig datalagring, Redis til hurtig sessionsstyring og Traefik HTTPS-routing til sikre spørgeskemaindsendelser.
Vigtige funktioner i LimeSurvey
Avancerede spørgsmålstyper
Vælg mellem 28+ spørgsmålstyper herunder matrix, rangering, filupload og ligningsbaserede spørgsmål til ethvert undersøgelsesscenarie.
Forgreningslogik
Opret dynamiske spørgeundersøgelser, der viser eller skjuler spørgsmål baseret på tidligere svar ved hjælp af en kraftfuld udtryksadministrator.
Flersprogede undersøgelser
Opret spørgeundersøgelser på 80+ sprog med automatisk understøttelse af højre-til-venstre-tekst til ægte global dataindsamling.
Dataeksport og Analyse
Eksporter resultater til SPSS-, R-, Excel- og CSV-formater med indbyggede statistikker, diagrammer og krydstabuleringsværktøjer.
Deltageradministration
Spor respondenter med token-baseret adgang, send påmindelser, og kontroller kvoter for præcis spørgeskemastyring.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LimeSurvey
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Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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