LimeSurvey er en førende open source-spørgeskemaplatform, der gør det muligt for forskere, virksomheder og institutioner at oprette professionelle online spørgeskemaer. Den understøtter 80+ sprog, avanceret forgreningslogik, deltagerstyring og omfattende dataeksportmuligheder, herunder SPSS- og Excel-formater.

Med sine omfattende spørgsmålstyper, tilpassede temaer og plugin-arkitektur leverer LimeSurvey spørgeskemafunktioner i virksomhedsklasse uden abonnementsgebyrer. Denne skabelon inkluderer MariaDB til pålidelig datalagring, Redis til hurtig sessionsstyring og Traefik HTTPS-routing til sikre spørgeskemaindsendelser.