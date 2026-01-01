Implementer Zabbix med ét-klik-installation.
Virksomhedsklar open source-overvågning til netværk, servere, applikationer og cloud-tjenester på én samlet platform.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Zabbix
Zabbix er en open source-overvågningsløsning i virksomhedsklasse, som NASA, Salesforce og titusinder af organisationer stoler på til at spore tilstanden af netværk, servere, virtuelle maskiner, containere og skytjenester. En enkelt Zabbix-instans kan indsamle titusinder af målinger pr. sekund via agenter, SNMP, IPMI, JMX, HTTP-tjek og brugerdefinerede scripts og derefter afsløre anomalier gennem skabelonbaserede triggere, eskaleringsregler og omfattende dashboards.
Selv-hosting af Zabbix på din egen VPS holder hver måling, hændelse og legitimationsoplysning inden for den infrastruktur, du kontrollerer, uden licensgebyrer pr. vært eller dataudgangsgebyrer. Den medfølgende PostgreSQL-database og Zabbix-agent giver dig en komplet overvågningsstak, der er klar til at onboarde værter i det øjeblik implementeringen er afsluttet.
Vigtige funktioner i Zabbix
Agent og agentløs
Indsaml målinger via native Zabbix-agenter, SNMP-, IPMI-, JMX-, SSH-, Telnet- og HTTP-tjek uden at installere software på hver overvåget enhed.
Autoopdagelse
Opdag værter, netværksgrænseflader, tjenester og virtuelle maskiner automatisk, og anvend overvågningsskabeloner uden manuel konfiguration.
Fleksibel alarmering
Definer eskaleringsregler og send notifikationer til Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, email, SMS og webhooks baseret på alvorlighedsgrad og modtager.
Skabelonbaseret overvågning
Hundredvis af færdige skabeloner dækker databaser, webservere, Kubernetes, AWS, VMware og netværksudstyr, så onboarding af nye værter tager minutter, ikke timer.
Tilpasselige dashboards
Byg dashboards med grafer, kort, tophost-widgets og SLA-rapporter skræddersyet til NOC-operatører, udviklere eller ledende interessenter.
Langsigtede nøgletal
Gem historiske data og aggregerede tendenser i PostgreSQL til mange års kapacitetsplanlægning, gennemgang efter hændelse og overholdelsesrapportering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Zabbix
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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