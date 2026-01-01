Zabbix er en open source-overvågningsløsning i virksomhedsklasse, som NASA, Salesforce og titusinder af organisationer stoler på til at spore tilstanden af netværk, servere, virtuelle maskiner, containere og skytjenester. En enkelt Zabbix-instans kan indsamle titusinder af målinger pr. sekund via agenter, SNMP, IPMI, JMX, HTTP-tjek og brugerdefinerede scripts og derefter afsløre anomalier gennem skabelonbaserede triggere, eskaleringsregler og omfattende dashboards.

Selv-hosting af Zabbix på din egen VPS holder hver måling, hændelse og legitimationsoplysning inden for den infrastruktur, du kontrollerer, uden licensgebyrer pr. vært eller dataudgangsgebyrer. Den medfølgende PostgreSQL-database og Zabbix-agent giver dig en komplet overvågningsstak, der er klar til at onboarde værter i det øjeblik implementeringen er afsluttet.