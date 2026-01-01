Icinga 2 er den moderne efterfølger til Nagios, genskrevet i C++ for ydeevne og bygget op omkring en kraftfuld konfigurations-DSL, en indbygget REST API og pluggbare funktionsmoduler. Den kontrollerer tilgængeligheden af værter, tjenester, netværksenheder og applikationer, beregner tilstandsovergange og nedetider, og udløser notifikationer, når noget går i stykker — alt understøttet af de tusindvis af eksisterende Nagios-kompatible plugins.

Denne skabelon samler Icinga 2 med Icinga DB, en Redis-understøttet synkroniseringsdæmon, og Icinga Web 2, så du får en komplet overvågningsstak med et moderne dashboard lige ud af kassen. Selv-hosting på din egen VPS holder hver alarm, metrik og værtsinventar på infrastruktur, du kontrollerer, uden pris pr. vært eller leverandørlåsning.