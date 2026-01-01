Udrul Icinga 2 med enkeltklikinstallation
Open source-overvågningsplatform til værter, tjenester og målinger med en kraftfuld DSL og REST API.
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Hvad du kan bygge med Icinga 2
Icinga 2 er den moderne efterfølger til Nagios, genskrevet i C++ for ydeevne og bygget op omkring en kraftfuld konfigurations-DSL, en indbygget REST API og pluggbare funktionsmoduler. Den kontrollerer tilgængeligheden af værter, tjenester, netværksenheder og applikationer, beregner tilstandsovergange og nedetider, og udløser notifikationer, når noget går i stykker — alt understøttet af de tusindvis af eksisterende Nagios-kompatible plugins.
Denne skabelon samler Icinga 2 med Icinga DB, en Redis-understøttet synkroniseringsdæmon, og Icinga Web 2, så du får en komplet overvågningsstak med et moderne dashboard lige ud af kassen. Selv-hosting på din egen VPS holder hver alarm, metrik og værtsinventar på infrastruktur, du kontrollerer, uden pris pr. vært eller leverandørlåsning.
Vigtige funktioner i Icinga 2
Nagios plugin-kompatibel
Genbruger hele Nagios plugin-økosystemet, så eksisterende kontrolscripts til HTTP, SMTP, disk, CPU, databaser og certifikater fungerer uden ændringer.
Moderne webdashboard
Icinga Web 2 med Icinga DB-modulet leveres med en hurtig liste-, filter- og detaljebrugerflade med mørk tilstand, massebekræftelse og modal planlægning for nedetider.
Kraftfuld konfigurations-DSL
Med regler, skabeloner og værtgrupper kan du definere overvågning for hundredvis af værter på få linjer i stedet for at gentage værtsspecifikke blokke.
REST API og begivenheder
Fuld REST API til værter, tjenester, nedetider, kommentarer og bekræftelser driver automatisering, dashboards og ChatOps-integrationer.
Icinga DB streamingsynkronisering
En Redis-understøttet synkroniseringsdæmon streamer hvert kontrolresultat og hver tilstandsændring til MariaDB, så webbrugerfladen altid afspejler live-tilstanden med minimal forsinkelse.
Distribueret overvågning
Mastercontaineren kan senere acceptere satellit- og agentzoner, hvilket giver dig mulighed for at skalere til flere datacentre fra det samme konfigurationstræ.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Icinga 2
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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