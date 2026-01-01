Udrul ExpenseOwl med enkeltkliksinstallation
Letvægts selvhostet udgiftssporing med dashboarddiagrammer, kategoristyring og CSV-import/eksport – ingen database påkrævet.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ExpenseOwl
ExpenseOwl er en minimal, selvhostet udgiftssporingsapplikation, der gemmer alle data i lokale JSON-filer uden behov for en ekstern database. Den tilbyder et rent dashboard med cirkeldiagrammer og pengestrømsoversigter, en sorterbar udgiftstabel til gennemgang af poster og et indstillingspanel til administration af kategorier, valuta og dataimport/-eksport.
Selvhosting af ExpenseOwl på din egen VPS betyder, at dine personlige finansielle optegnelser aldrig forlader din infrastruktur. Det lette design implementeres på få sekunder uden en databasetjeneste at vedligeholde, hvilket gør det til en af de enkleste måder at få fuldt ejerskab over dine personlige finansdata.
Vigtige funktioner i ExpenseOwl
Forbrugsoverblik
Cirkeldiagrammer og pengestrømsoversigter giver et øjeblikkeligt visuelt overblik over forbrugsmønstre på tværs af alle sporede kategorier.
Kategoriadministration
Definer og rediger tilpassede udgiftskategorier i indstillingspanelet, så det passer til dit personlige eller husstandsbudgetsystem.
CSV Import og Eksport
Flyt data ind og ud af ExpenseOwl ved hjælp af CSV-filer – nyttigt til import af historik fra andre apps eller oprettelse af bærbare sikkerhedskopier.
Ingen database påkrævet
Alle udgiftsdata lagres i lokale JSON-filer på den navngivne volumen, så der er ingen Postgres- eller MySQL-tjeneste at konfigurere eller vedligeholde.
PWA-understøttelse
Installer ExpenseOwl som en Progressive Web App på desktop eller mobil for en native app-lignende oplevelse direkte fra browseren.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ExpenseOwl
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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