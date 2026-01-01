ExpenseOwl er en minimal, selvhostet udgiftssporingsapplikation, der gemmer alle data i lokale JSON-filer uden behov for en ekstern database. Den tilbyder et rent dashboard med cirkeldiagrammer og pengestrømsoversigter, en sorterbar udgiftstabel til gennemgang af poster og et indstillingspanel til administration af kategorier, valuta og dataimport/-eksport.

Selvhosting af ExpenseOwl på din egen VPS betyder, at dine personlige finansielle optegnelser aldrig forlader din infrastruktur. Det lette design implementeres på få sekunder uden en databasetjeneste at vedligeholde, hvilket gør det til en af de enkleste måder at få fuldt ejerskab over dine personlige finansdata.