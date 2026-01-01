Installer Jelly-Clipper med et-klik-installation
Selvhostet ledsagerapp til Jellyfin, der opretter, deler og administrerer videoklip fra dit mediebibliotek.
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Hvad du kan bygge med Jelly-Clipper
Jelly-Clipper er en open source-webledsager til Jellyfin, der forvandler ethvert øjeblik i dit mediebibliotek til et delbart klip. Indsæt en Jellyfin-video-URL, vælg et start- og slutpunkt, og Jelly-Clipper producerer et permanent klip, der gemmes sammen med dit bibliotek og er tilgængeligt for enhver godkendt Jellyfin-bruger på din instans.
Selv-hosting af Jelly-Clipper på en VPS holder klip, downloadede kildefiler og SQLite-databasen på infrastruktur, du kontrollerer, uden tredjeparts-uploads, ingen offentlige delingstjenester og et planlagt cronjob, der automatisk genindvinder lagerplads ved at slette cachelagrede originaler, der er ældre end dit opbevaringsvindue.
Vigtige funktioner i Jelly-Clipper
URL-baseret udklip
Indsæt en Jellyfin video-URL og definer start- og sluttidspunkter for at generere et klip uden at forlade browseren.
Jellyfin autentificering
Genbruger Jellyfin brugerkonti, så kun medlemmer af din Jellyfin-instans kan se, oprette eller administrere klip.
Permanent klipbibliotek
Gemte klip gemmes permanent i hver brugerprofil med delbare links, der er tilgængelige for resten af instansen.
Smart lokal afspilning
Registrerer, når den originale mediefil er monteret lokalt, og afspiller den direkte for at springe unødvendige downloads eller omkodninger over.
Automatisk oprydning
Et konfigurerbart cronjob fjerner downloadede kildefiler efter en opbevaringsperiode, så videomængden holdes under kontrol.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Jelly-Clipper
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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