Jelly-Clipper er en open source-webledsager til Jellyfin, der forvandler ethvert øjeblik i dit mediebibliotek til et delbart klip. Indsæt en Jellyfin-video-URL, vælg et start- og slutpunkt, og Jelly-Clipper producerer et permanent klip, der gemmes sammen med dit bibliotek og er tilgængeligt for enhver godkendt Jellyfin-bruger på din instans.

Selv-hosting af Jelly-Clipper på en VPS holder klip, downloadede kildefiler og SQLite-databasen på infrastruktur, du kontrollerer, uden tredjeparts-uploads, ingen offentlige delingstjenester og et planlagt cronjob, der automatisk genindvinder lagerplads ved at slette cachelagrede originaler, der er ældre end dit opbevaringsvindue.