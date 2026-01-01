Installer Grimmory med enkeltklikinstallation
Selvhostet digital biblioteksadministrator til e-bøger, tegneserier og lydbøger med automatisk metadata og en indbygget læser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Grimmory
Grimmory er en omfattende selvhostet bogopsamlingsmanager, der forvandler spredte digitale filer til et smukt organiseret bibliotek. Den understøtter e-bøger (EPUB, MOBI, AZW), PDF'er, tegneserier (CBZ, CBR) og lydbøger (M4B, MP3) og henter automatisk titler, omslag, beskrivelser og genrer fra Google Bøger, Open Library og Amazon i det øjeblik filer tilføjes.
Selvhosting på din VPS fjerner lagerkvoter, platformslåsning og indholdsovervågning, der er almindelig for kommercielle e-bogstjenester. Hele dit bibliotek — sammen med læsefremskridt, højdepunkter og flerbrugskonti — forbliver på hardware, du ejer, tilgængeligt fra enhver browser eller synkroniseret til Kobo e-læsere via OPDS.
Vigtige funktioner i Grimmory
Automatisk Metadataberigelse
Omslagskunst, forfatteroplysninger, beskrivelser og genrer hentes automatisk fra Google Books, Open Library og Amazon, når bøger importeres.
Indbygget multiformatlæser
Læs EPUB-, MOBI-, AZW-, PDF-, CBZ- og CBR-filer direkte i browseren med tilpasselige temaer, skriftstørrelser og sporing af læsefremskridt.
Kobo og OPDS Synkronisering
Synkroniser dit bibliotek og din læseposition til Kobo e-læsere og enhver OPDS-kompatibel app for problemfri offline-læsning på dedikerede enheder.
BookDrop Autoimport
Træk nye filer ind i en overvåget mappe, og Grimmory importerer dem automatisk — ingen manuel upload eller metadataindtastning er påkrævet.
Flerbrugerunderstøttelse
Opret individuelle konti med separate læsehistorikker og tilladelsesniveauer, hvilket gør Grimmory ideel til familier og læsegrupper, der deler ét bibliotek.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Grimmory
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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