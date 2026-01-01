Grimmory er en omfattende selvhostet bogopsamlingsmanager, der forvandler spredte digitale filer til et smukt organiseret bibliotek. Den understøtter e-bøger (EPUB, MOBI, AZW), PDF'er, tegneserier (CBZ, CBR) og lydbøger (M4B, MP3) og henter automatisk titler, omslag, beskrivelser og genrer fra Google Bøger, Open Library og Amazon i det øjeblik filer tilføjes.

Selvhosting på din VPS fjerner lagerkvoter, platformslåsning og indholdsovervågning, der er almindelig for kommercielle e-bogstjenester. Hele dit bibliotek — sammen med læsefremskridt, højdepunkter og flerbrugskonti — forbliver på hardware, du ejer, tilgængeligt fra enhver browser eller synkroniseret til Kobo e-læsere via OPDS.