Owncast er en gratis, open source selvhostet live streaming- og chatserver, der giver dig fuld kontrol over dine udsendelser. Den erstatter kommercielle platforme som Twitch eller YouTube Live med din egen dedikerede stream, hvor du sætter reglerne, ejer publikumsrelationen og beholder alt indhold og seerdata på din egen server.

Kompatibel med standard RTMP-udsendelsessoftware som OBS, Streamlabs og XSplit, fungerer Owncast med de værktøjer, streamere allerede kender. Den integreres også med Fediverse via ActivityPub, hvilket lader brugere på Mastodon og andre decentraliserede platforme følge og modtage notifikationer, når du går live – uden at kræve, at de opretter en konto på dit site.