Udrul Owncast med et-klik installation
Selvhostet livestreaming og chatserver – send livevideo på dine egne præmisser uden at være afhængig af Twitch eller YouTube.
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Hvad du kan bygge med Owncast
Owncast er en gratis, open source selvhostet live streaming- og chatserver, der giver dig fuld kontrol over dine udsendelser. Den erstatter kommercielle platforme som Twitch eller YouTube Live med din egen dedikerede stream, hvor du sætter reglerne, ejer publikumsrelationen og beholder alt indhold og seerdata på din egen server.
Kompatibel med standard RTMP-udsendelsessoftware som OBS, Streamlabs og XSplit, fungerer Owncast med de værktøjer, streamere allerede kender. Den integreres også med Fediverse via ActivityPub, hvilket lader brugere på Mastodon og andre decentraliserede platforme følge og modtage notifikationer, når du går live – uden at kræve, at de opretter en konto på dit site.
Vigtige funktioner i Owncast
RTMP-udsendelse
Opret forbindelse direkte fra OBS, Streamlabs eller enhver RTMP-kompatibel encoder – ingen proprietære plugins eller softwareændringer påkrævet.
Indbygget Livechat
Integreret realtidschat lader seere interagere under din stream uden at skulle bruge tredjepartswidgets eller eksterne chattetjenester.
Fediverseintegration
ActivityPub-understøttelse lader Mastodon og andre Fediverse-brugere følge din stream og modtage notifikationer om livegang, hvilket udvider din rækkevidde på decentraliserede netværk.
Brugerdefineret branding
Indstil dit eget navn, logo, beskrivelse og sociale links, så din streamingside afspejler din identitet, ikke en generisk platformskabelon.
Streamoptagelse
Gem eventuelt udsendelser lokalt til afspilning efter behov, hvilket giver seerne adgang til dit indhold, selv efter at livestreamen er afsluttet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Owncast
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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