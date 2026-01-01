Udrul XWiki med enkeltklikinstallation
Kraftfuld open source wikiplatform til teamvidenstyring, dokumentation og samarbejdsområder.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med XWiki
XWiki er en open source enterprise wiki-platform, der går ud over statisk dokumentation. Dens strukturerede sidemodel organiserer indhold i hierarkiske rum og sider, mens en indbygget scripting-motor lader teams bygge dynamiske dashboards og tilpassede intranetapplikationer direkte på wiki-sider. Med over 900 udvidelser og en indbygget 'App Within Minutes'-guide kan teams omdanne XWiki til en skræddersyet vidensbase, problemsporing eller projektarbejdsområde uden at starte fra bunden.
Selv-hosting af XWiki på din egen VPS holder al dokumentation, interne processer og virksomhedsviden under din direkte kontrol — ingen brugergebyrer, ingen leverandørlåsning og ingen data, der forlader din infrastruktur. Denne skabelon parrer XWiki med en PostgreSQL-database for pålidelig, produktionsklar lagring.
Vigtige funktioner i XWiki
Struktureret sidemodel
Organiser indhold i hierarkiske områder og sider med forældre-barn-relationer, hvilket holder store vidensbaser navigerbare og konsistente.
Indbygget appbygger
Opret brugerdefinerede dataapplikationer oven på wikisider ved hjælp af App Within Minutes-guiden – intet eksternt framework eller kodning påkrævet.
900+ udvidelser
Udvid XWiki med et bibliotek af 900+ fællesskabsudvidelser, der dækker kalendere, diagrammer, opgavestyring og LDAP-godkendelse.
Scriptingmotor
Skriv Velocity-, Groovy- eller Python-scripts inde i wikisider for at opbygge dynamisk indhold, dashboards og automatiserede rapporter.
Fuldtekstsøgning
Indlejret Solr indekserer alt sideindhold og alle vedhæftede filer og leverer øjeblikkeligt relevante resultater på tværs af selv store vidensbaser.
Revisionshistorik
Hver redigering versioneres automatisk med en fuld diffvisning og gendannelse med ét klik til at gendanne enhver tidligere version af enhver side.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre XWiki
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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