XWiki er en open source enterprise wiki-platform, der går ud over statisk dokumentation. Dens strukturerede sidemodel organiserer indhold i hierarkiske rum og sider, mens en indbygget scripting-motor lader teams bygge dynamiske dashboards og tilpassede intranetapplikationer direkte på wiki-sider. Med over 900 udvidelser og en indbygget 'App Within Minutes'-guide kan teams omdanne XWiki til en skræddersyet vidensbase, problemsporing eller projektarbejdsområde uden at starte fra bunden.

Selv-hosting af XWiki på din egen VPS holder al dokumentation, interne processer og virksomhedsviden under din direkte kontrol — ingen brugergebyrer, ingen leverandørlåsning og ingen data, der forlader din infrastruktur. Denne skabelon parrer XWiki med en PostgreSQL-database for pålidelig, produktionsklar lagring.