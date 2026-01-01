Text Generation Web UI er en open source Gradio-baseret brugerflade til indlæsning, kørsel og interaktion med store sprogmodeller lokalt. Den understøtter flere modelformater end stort set enhver anden selvhostet LLM-frontend — herunder GGUF via llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 og Transformers — hvilket gør den til det primære værktøj for brugere, der arbejder med diverse modelfiler fra HuggingFace og har brug for fuld kontrol over inferensparametre.

Denne implementering bruger den CPU-optimerede build, som kører GGUF-kvantiserede modeller via llama.cpp-backend — praktisk på enhver VPS uden en dedikeret GPU. Placer enhver GGUF-modelfil i 'models'-volumen, og den vil vises i fanen 'Modeller' klar til at indlæse. Selvhosting holder dine samtaler, systemprompter og eventuelle dokumenter, du deler med modellen, på din egen infrastruktur.