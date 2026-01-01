Op til 70% rabat på Text Generation Web UI

Udrul Text Generation Web UI med installation med ét klik.

Funktionsrig webgrænseflade til at køre lokale LLM'er med understøttelse af GGUF, GPTQ og AWQ på CPU eller GPU.

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81,99kr./md.
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Udrul Text Generation Web UI med installation med ét klik.

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70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Text Generation Web UI

Text Generation Web UI er en open source Gradio-baseret brugerflade til indlæsning, kørsel og interaktion med store sprogmodeller lokalt. Den understøtter flere modelformater end stort set enhver anden selvhostet LLM-frontend — herunder GGUF via llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 og Transformers — hvilket gør den til det primære værktøj for brugere, der arbejder med diverse modelfiler fra HuggingFace og har brug for fuld kontrol over inferensparametre.

Denne implementering bruger den CPU-optimerede build, som kører GGUF-kvantiserede modeller via llama.cpp-backend — praktisk på enhver VPS uden en dedikeret GPU. Placer enhver GGUF-modelfil i 'models'-volumen, og den vil vises i fanen 'Modeller' klar til at indlæse. Selvhosting holder dine samtaler, systemprompter og eventuelle dokumenter, du deler med modellen, på din egen infrastruktur.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Text Generation Web UI

Understøttelse af multiformatmodeller

Indlæs GGUF-, GPTQ-, AWQ-, EXL2- og Transformers-modeller fra den samme grænseflade uden at omkonfigurere backends eller genopbygge containeren.

Chat, instruktion og notesbog

Tre forskellige interaktionstilstande dækker flertrins-samtaler, strukturerede prompt-svar-opgaver og fritekstgenerering i ét værktøj.

Karakter- og personasystem

Definer detaljerede AI-karakterkort med baggrundshistorier, eksempeldialoger og avatarer for at forme modellens adfærd på tværs af sessioner.

OpenAI-kompatibel API

Aktiver den valgfri REST API på port 5000 for at forbinde eksterne applikationer ved hjælp af standard OpenAI-klientbiblioteker uden kodeændringer.

Udvidelsesøkosystem

Fællesskabsudvidelser tilføjer funktioner såsom langtidshukommelse, stemmeinput/-output, Stable Diffusion-integration og brugerdefinerede værktøjer.

GPU-fri CPU-inferens

Kører GGUF-kvantiserede modeller på CPU via llama.cpp – en 3-7B parametermodel er praktisk på en standard VPS med 8 GB RAM.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Text Generation Web UI

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Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

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Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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