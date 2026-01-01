Udrul Text Generation Web UI med installation med ét klik.
Funktionsrig webgrænseflade til at køre lokale LLM'er med understøttelse af GGUF, GPTQ og AWQ på CPU eller GPU.
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Hvad du kan bygge med Text Generation Web UI
Text Generation Web UI er en open source Gradio-baseret brugerflade til indlæsning, kørsel og interaktion med store sprogmodeller lokalt. Den understøtter flere modelformater end stort set enhver anden selvhostet LLM-frontend — herunder GGUF via llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 og Transformers — hvilket gør den til det primære værktøj for brugere, der arbejder med diverse modelfiler fra HuggingFace og har brug for fuld kontrol over inferensparametre.
Denne implementering bruger den CPU-optimerede build, som kører GGUF-kvantiserede modeller via llama.cpp-backend — praktisk på enhver VPS uden en dedikeret GPU. Placer enhver GGUF-modelfil i 'models'-volumen, og den vil vises i fanen 'Modeller' klar til at indlæse. Selvhosting holder dine samtaler, systemprompter og eventuelle dokumenter, du deler med modellen, på din egen infrastruktur.
Vigtige funktioner i Text Generation Web UI
Understøttelse af multiformatmodeller
Indlæs GGUF-, GPTQ-, AWQ-, EXL2- og Transformers-modeller fra den samme grænseflade uden at omkonfigurere backends eller genopbygge containeren.
Chat, instruktion og notesbog
Tre forskellige interaktionstilstande dækker flertrins-samtaler, strukturerede prompt-svar-opgaver og fritekstgenerering i ét værktøj.
Karakter- og personasystem
Definer detaljerede AI-karakterkort med baggrundshistorier, eksempeldialoger og avatarer for at forme modellens adfærd på tværs af sessioner.
OpenAI-kompatibel API
Aktiver den valgfri REST API på port 5000 for at forbinde eksterne applikationer ved hjælp af standard OpenAI-klientbiblioteker uden kodeændringer.
Udvidelsesøkosystem
Fællesskabsudvidelser tilføjer funktioner såsom langtidshukommelse, stemmeinput/-output, Stable Diffusion-integration og brugerdefinerede værktøjer.
GPU-fri CPU-inferens
Kører GGUF-kvantiserede modeller på CPU via llama.cpp – en 3-7B parametermodel er praktisk på en standard VPS med 8 GB RAM.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Text Generation Web UI
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Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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