Open Source POS er et PHP-webbaseret salgssted, der er bygget til små detailbutikker, caféer og servicevirksomheder, der har brug for et fuldt udstyret kassesystem uden SaaS-gebyrer pr. terminal. Den browserbaserede grænseflade kører på enhver tablet, bærbar computer eller kasse-pc, så den samme backend driver kassefunktion, lageropdateringer og rapportering fra enhver enhed på det lokale netværk.

Selv-hosting på din egen VPS holder kunderegistre, salgshistorik og prisdata på infrastruktur, du kontrollerer – uden intet månedligt abonnement, ingen transaktionsprocent og ingen leverandørlåsning. Den inkluderede MariaDB-database provisioneres automatisk og bevares i navngivne volumener for sikre opgraderinger.