Installer Open Source POS med et-klik installation
Webbaseret kassesystem til detailbutikker med lagerstyring, kundestyring og salgsrapportering.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Open Source POS
Open Source POS er et PHP-webbaseret salgssted, der er bygget til små detailbutikker, caféer og servicevirksomheder, der har brug for et fuldt udstyret kassesystem uden SaaS-gebyrer pr. terminal. Den browserbaserede grænseflade kører på enhver tablet, bærbar computer eller kasse-pc, så den samme backend driver kassefunktion, lageropdateringer og rapportering fra enhver enhed på det lokale netværk.
Selv-hosting på din egen VPS holder kunderegistre, salgshistorik og prisdata på infrastruktur, du kontrollerer – uden intet månedligt abonnement, ingen transaktionsprocent og ingen leverandørlåsning. Den inkluderede MariaDB-database provisioneres automatisk og bevares i navngivne volumener for sikre opgraderinger.
Vigtige funktioner i Open Source POS
Detailkasse
Behandl salg, returneringer og afbetalingsordninger med stregkodescanning, vareopslag og tilpassede kvitteringer udskrevet til standard termoprintere.
Lagerregistrering
Spor lagerniveauer, indstil genbestillingstærskler, og administrer leverandører på tværs af flere varekategorier med automatiske justeringer ved hvert salg.
Kundestyring
Vedligehold en kundedatabase med købshistorik, loyalitetspoint, butikskreditbalancer og kundespecifikke pristrin.
Salgsrapportering
Generer detaljerede rapporter om salg, skatter, betalinger, overskud og rabatter på tværs af konfigurerbare datointervaller og medarbejderfiltre.
Medarbejderkonti
Opret individuelle medarbejderlogins med rollebaserede tilladelser for at adskille adgang for kassemedarbejder, leder og rapportering på en delt terminal.
Multivalutaskatter
Konfigurer flere skattesatser, valutaer og betalingsmetoder for at matche lokale detailhandelsregler og kundernes betalingspræferencer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Open Source POS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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