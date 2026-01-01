Udrul Apache Hop med ét-klik installation.
Open source-platform til visuel dataorkestrering for design af pipelines og arbejdsgange, der kører overalt.
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Hvad du kan bygge med Apache Hop
Apache Hop (Hop Orchestration Platform) er et open source-projekt for dataintegration og orkestrering, der er inkuberet og gradueret hos Apache Software Foundation som den moderne efterfølger til Pentaho Data Integration (Kettle). Det lader dataingeniører visuelt designe pipelines og workflows, der flytter og transformerer data på tværs af filer, databaser, meddelelseskøer, cloud-datavarehuse og SaaS API'er uden at skrive brugerdefineret kode.
Denne skabelon implementerer Hop Web, den browserbaserede version af Hop GUI, der kører på Apache Tomcat. Selv-hosting af Hop på din egen VPS holder hver forbindelsesstreng, legitimationsoplysning og mellemliggende datasæt på infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. bruger, pr. pipeline eller pr. rækkevolumen, som er almindelige for kommercielle ETL-platforme.
Vigtige funktioner i Apache Hop
Visuel pipelinedesigner
Træk-og-slip-editor med 200+ transformationer og handlinger, der dækker filer, databaser, API'er, meddelelseskøer og datakvalitetskontrol – ingen Java eller Python er påkrævet for at bygge produktionspipelines.
Browserbaseret GUI
Den samme Hop GUI-oplevelse som desktopklienten, leveret via Tomcat, så teams kan designe pipelines fra enhver browser uden lokale Java-installationer.
Motoruafhængig udførelse
Design én gang, og kør pipelines på den native Hop-motor, Apache Spark, Apache Flink eller Google Cloud Dataflow via Apache Beam runner-abstraktionen.
Metadatadrevne arbejdsgange
Genbrug forbindelser, kørselskonfigurationer, pipelineskabeloner og enhedstests som førsteklasses metadataobjekter, der er tjekket ind i Git sammen med pipelinedefinitionerne.
Indbygget data lineage
Hver transformation registrerer input, output og feltkortlægninger, så analytikere kan spore en kolonne tilbage til dens kildefiler eller tabeller på tværs af komplekse flertrinsarbejdsgange.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache Hop
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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