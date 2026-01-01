Op til 70% rabat på Apache Hop

Udrul Apache Hop med ét-klik installation.

Open source-platform til visuel dataorkestrering for design af pipelines og arbejdsgange, der kører overalt.

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69% rabat
KVM 1
130,99 kr.
40,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99 kr.
59,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99 kr.
81,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99 kr.
163,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99 kr.
40,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99 kr.
59,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99 kr.
81,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99 kr.
163,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Apache Hop

Apache Hop (Hop Orchestration Platform) er et open source-projekt for dataintegration og orkestrering, der er inkuberet og gradueret hos Apache Software Foundation som den moderne efterfølger til Pentaho Data Integration (Kettle). Det lader dataingeniører visuelt designe pipelines og workflows, der flytter og transformerer data på tværs af filer, databaser, meddelelseskøer, cloud-datavarehuse og SaaS API'er uden at skrive brugerdefineret kode.

Denne skabelon implementerer Hop Web, den browserbaserede version af Hop GUI, der kører på Apache Tomcat. Selv-hosting af Hop på din egen VPS holder hver forbindelsesstreng, legitimationsoplysning og mellemliggende datasæt på infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. bruger, pr. pipeline eller pr. rækkevolumen, som er almindelige for kommercielle ETL-platforme.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Apache Hop

Visuel pipelinedesigner

Træk-og-slip-editor med 200+ transformationer og handlinger, der dækker filer, databaser, API'er, meddelelseskøer og datakvalitetskontrol – ingen Java eller Python er påkrævet for at bygge produktionspipelines.

Browserbaseret GUI

Den samme Hop GUI-oplevelse som desktopklienten, leveret via Tomcat, så teams kan designe pipelines fra enhver browser uden lokale Java-installationer.

Motoruafhængig udførelse

Design én gang, og kør pipelines på den native Hop-motor, Apache Spark, Apache Flink eller Google Cloud Dataflow via Apache Beam runner-abstraktionen.

Metadatadrevne arbejdsgange

Genbrug forbindelser, kørselskonfigurationer, pipelineskabeloner og enhedstests som førsteklasses metadataobjekter, der er tjekket ind i Git sammen med pipelinedefinitionerne.

Indbygget data lineage

Hver transformation registrerer input, output og feltkortlægninger, så analytikere kan spore en kolonne tilbage til dens kildefiler eller tabeller på tværs af komplekse flertrinsarbejdsgange.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache Hop

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

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Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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