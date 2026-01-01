Apache Hop (Hop Orchestration Platform) er et open source-projekt for dataintegration og orkestrering, der er inkuberet og gradueret hos Apache Software Foundation som den moderne efterfølger til Pentaho Data Integration (Kettle). Det lader dataingeniører visuelt designe pipelines og workflows, der flytter og transformerer data på tværs af filer, databaser, meddelelseskøer, cloud-datavarehuse og SaaS API'er uden at skrive brugerdefineret kode.

Denne skabelon implementerer Hop Web, den browserbaserede version af Hop GUI, der kører på Apache Tomcat. Selv-hosting af Hop på din egen VPS holder hver forbindelsesstreng, legitimationsoplysning og mellemliggende datasæt på infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. bruger, pr. pipeline eller pr. rækkevolumen, som er almindelige for kommercielle ETL-platforme.