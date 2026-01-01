ezBookKeeping er en letvægts open source-applikation til personlig økonomi, designet til hurtig, friktionsfri daglig udgiftssporing. Bygget som en enkelt container med SQLite-lagring kører den komfortabelt på minimal hardware – fra en Raspberry Pi til en lille VPS – uden behov for en databaseserver.

I modsætning til tungere dobbelt bogføringsværktøjer fokuserer ezBookKeeping på, hvad de fleste enkeltpersoner faktisk har brug for: en ren mobil-først-grænseflade til hurtigt at logge transaktioner, visualisere forbrug efter kategori og holde styr på personlige budgetter. Selv-hosting holder din transaktionshistorik helt privat, uden at nogen tredjeparts finansapp nogensinde ser dine forbrugsdata.