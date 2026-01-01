Installer ezBookKeeping med enkeltklikinstallation
Letvægts selvhostet personlig økonomitracker med mobilførst UI, diagrammer og kvitteringsscanning.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ezBookKeeping
ezBookKeeping er en letvægts open source-applikation til personlig økonomi, designet til hurtig, friktionsfri daglig udgiftssporing. Bygget som en enkelt container med SQLite-lagring kører den komfortabelt på minimal hardware – fra en Raspberry Pi til en lille VPS – uden behov for en databaseserver.
I modsætning til tungere dobbelt bogføringsværktøjer fokuserer ezBookKeeping på, hvad de fleste enkeltpersoner faktisk har brug for: en ren mobil-først-grænseflade til hurtigt at logge transaktioner, visualisere forbrug efter kategori og holde styr på personlige budgetter. Selv-hosting holder din transaktionshistorik helt privat, uden at nogen tredjeparts finansapp nogensinde ser dine forbrugsdata.
Vigtige funktioner i ezBookKeeping
Mobilførst PWA
Installer ezBookKeeping som en progressiv webapp på enhver telefon for at registrere udgifter med en app-lignende oplevelse, uden at skulle downloade fra en app-butik.
Kvitterings-OCR-scanning
Scan papirkvitteringer for automatisk at udtrække transaktionsbeløb og forhandlere, hvilket reducerer manuel dataindtastning.
Understøttelse af flere valutaer
Spor udgifter på tværs af flere valutaer med automatisk valutakurskonvertering til rejser og internationalt forbrug.
Diagrammer og statistik
Visualiser forbrugstendenser efter kategori, konto og tidsperiode med indbyggede diagrammer og opsummerende statistikker.
CSV og Alipay import
Importer transaktionshistorik fra CSV-filer og store betalingsplatforme herunder Alipay og WeChat Pay.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ezBookKeeping
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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