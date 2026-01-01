Indico er en funktionsrig eventhåndteringsplatform skabt hos CERN — nettets fødested — til at koordinere alt fra små seminarer til globale videnskabelige konferencer med tusinder af deltagere. Den håndterer indsendelse af abstracts og peer-review, flersporede dagsordener, konferencepublikationer, lokalebookinger, registrering, betaling og badgeudskrivning i et enkelt integreret system.

Selv-hosting af Indico på din VPS holder følsomme deltagerdata, abstracts og akademiske indsendelser på infrastruktur, du kontrollerer, undgår SaaS-gebyrer pr. event for store konferencer og lader dig tilpasse temaer, plugins og autentificering, så det matcher institutionelle krav.