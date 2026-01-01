Installer Indico med et-klik-installation
Open source konference- og begivenhedsstyringssystem udviklet hos CERN til akademiske og videnskabelige miljøer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Indico
Indico er en funktionsrig eventhåndteringsplatform skabt hos CERN — nettets fødested — til at koordinere alt fra små seminarer til globale videnskabelige konferencer med tusinder af deltagere. Den håndterer indsendelse af abstracts og peer-review, flersporede dagsordener, konferencepublikationer, lokalebookinger, registrering, betaling og badgeudskrivning i et enkelt integreret system.
Selv-hosting af Indico på din VPS holder følsomme deltagerdata, abstracts og akademiske indsendelser på infrastruktur, du kontrollerer, undgår SaaS-gebyrer pr. event for store konferencer og lader dig tilpasse temaer, plugins og autentificering, så det matcher institutionelle krav.
Vigtige funktioner i Indico
Konferenceledelse
Planlæg flerdages-, flersporede konferencer med strukturerede tidsplaner, sessionsledere og talerstyring, bygget til akademiske arrangementer.
Resuméer og fagfællebedømmelse
Indsaml abstracts, tildel bedømmere, kør blinde eller dobbeltblinde bedømmelsesworkflows, og udgiv konferencebidrag uden tredjepartsværktøjer.
Værelsesbooking
Administrer delte mødelokaler på tværs af en organisation med kalendervisninger, gentagne bookinger og godkendelsesworkflows.
Registrering og betaling
Byg tilpassede tilmeldingsformularer med rabatkoder, kapacitetsbegrænsninger og betalingsintegrationer til billetbestilling og indkvartering.
Plugins og SSO
Udvid Indico med Zoom, OAuth, SAML, LDAP og Shibboleth plugins for at integrere med eksisterende institutionelle identitetsudbydere.
CERN-kvalitetsskala
Indico er bygget til at drive hele CERN's begivenhedskalender og kan skalere fra et enkelt seminar til konferencer med tusindvis af deltagere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Indico
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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