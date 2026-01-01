Installer Dataline med et-klik installation.
AI-drevet SQL-chatværktøj, der lader dig forespørge og visualisere enhver database ved hjælp af almindeligt engelsk.
Vælg en VPS-pakke til Dataline
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Dataline
Dataline er et privatlivsfokuseret, open source-dataanalyseværktøj, der oversætter naturligt sprog til SQL-forespørgsler, så du kan udforske databaser uden at skrive en eneste linje SQL. Tilslut PostgreSQL-, MySQL-, Snowflake-, SQLite-, CSV- eller Excel-filer, og stil spørgsmål på almindeligt engelsk for at få øjeblikkelige resultater og automatiske visualiseringer.
I modsætning til cloudanalyseplatforme holder selv-hosting af Dataline på din egen VPS følsomme forretningsdata under din fulde kontrol. Der er ingen brugsgrænser, ingen gebyrer pr. sæde og ingen leverandørbinding — kun en intelligent forespørgselsgrænseflade, der fungerer med din foretrukne LLM API-nøgle.
Vigtige funktioner i Dataline
Forespørgsler på naturligt sprog
Skriv spørgsmål på almindeligt engelsk, og Dataline genererer SQL'en, udfører den og returnerer formaterede resultater på få sekunder.
Multidatabasesupport
Opret forbindelse til PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel og mere fra en enkelt grænseflade uden at skifte værktøjer.
Automatisk diagramgenerering
Bed om et diagram i din prompt, og Dataline gengiver en visualisering direkte fra forespørgselsresultatet.
Arkitektur med fokus på privatliv
Alle data forbliver på din egen server, hvilket giver dig fuld kontrol over følsomme forretningsoplysninger uden tredjepartsadgang.
Forespørgselshistorik
Gem og gense tidligere forespørgsler og resultater uden at skulle gentype prompter, og opbyg et personligt analysebibliotek over tid.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Dataline
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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