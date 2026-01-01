Dataline er et privatlivsfokuseret, open source-dataanalyseværktøj, der oversætter naturligt sprog til SQL-forespørgsler, så du kan udforske databaser uden at skrive en eneste linje SQL. Tilslut PostgreSQL-, MySQL-, Snowflake-, SQLite-, CSV- eller Excel-filer, og stil spørgsmål på almindeligt engelsk for at få øjeblikkelige resultater og automatiske visualiseringer.

I modsætning til cloudanalyseplatforme holder selv-hosting af Dataline på din egen VPS følsomme forretningsdata under din fulde kontrol. Der er ingen brugsgrænser, ingen gebyrer pr. sæde og ingen leverandørbinding — kun en intelligent forespørgselsgrænseflade, der fungerer med din foretrukne LLM API-nøgle.