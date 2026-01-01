Installer ONLYOFFICE Docs med enkeltklikinstallation
Selvhostet online kontorpakke med samarbejdsredigering i realtid af Word-, Excel- og PowerPoint-filer i din browser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs (Document Server) er en open source online kontorpakke, der bringer browserbaseret samarbejdsredigering af DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF og andre formater til din egen server. Den leverer pixel-perfekt kompatibilitet med Microsoft Office-formater, hvilket gør den til en problemfri erstatning for cloud-kontorværktøjer uden at udsætte dine dokumenter for tredjepartstjenester.
Selv-hosting af ONLYOFFICE Docs prioriterer dokumentfortrolighed — filer forlader aldrig din infrastruktur. Den integreres med Nextcloud, ownCloud, Seafile og snesevis af andre platforme via officielle forbindelser og bruger JWT-token-sikkerhed til at beskytte API-adgang. Community Edition understøtter op til 20 samtidige redigeringsforbindelser gratis.
Vigtige funktioner i ONLYOFFICE Docs
Realtidssamarbejde
Flere brugere kan samarbejde om at redigere dokumenter, regneark og præsentationer samtidig med live markørsporing, kommentarer og sporing af ændringer.
MS Office Kompatibilitet
Åbn, rediger og gem DOCX-, XLSX- og PPTX-filer med høj nøjagtighed — ingen formatkonverteringsartefakter eller layoutforskydninger.
Multiformatunderstøttelse
Understøtter DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF og mere på tværs af dokument-, regnearks- og præsentationseditorerne.
JWT API-sikkerhed
JSON Web Token-validering sikrer hver API-anmodning, hvilket sikrer, at kun autoriserede integrationer og brugere kan få adgang til dokumentserveren.
Nextcloud og Seafile Integration
Officielle forbindelser til Nextcloud, ownCloud, Seafile og 40+ andre platforme forvandler ONLYOFFICE Docs til en plug-and-play backend til samarbejdsredigering.
PDF-editor og formularer
Rediger PDF'er og opret udfyldelige PDF-formularer direkte i browseren uden yderligere software eller plugins.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ONLYOFFICE Docs
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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