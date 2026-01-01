ONLYOFFICE Docs (Document Server) er en open source online kontorpakke, der bringer browserbaseret samarbejdsredigering af DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF og andre formater til din egen server. Den leverer pixel-perfekt kompatibilitet med Microsoft Office-formater, hvilket gør den til en problemfri erstatning for cloud-kontorværktøjer uden at udsætte dine dokumenter for tredjepartstjenester.

Selv-hosting af ONLYOFFICE Docs prioriterer dokumentfortrolighed — filer forlader aldrig din infrastruktur. Den integreres med Nextcloud, ownCloud, Seafile og snesevis af andre platforme via officielle forbindelser og bruger JWT-token-sikkerhed til at beskytte API-adgang. Community Edition understøtter op til 20 samtidige redigeringsforbindelser gratis.