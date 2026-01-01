Op til 70% rabat på ONLYOFFICE Docs

Installer ONLYOFFICE Docs med enkeltklikinstallation

Selvhostet online kontorpakke med samarbejdsredigering i realtid af Word-, Excel- og PowerPoint-filer i din browser.

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AI-administreret VPS
81,99kr./md.
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Installer ONLYOFFICE Docs med enkeltklikinstallation

Vælg en VPS-pakke til ONLYOFFICE Docs

70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs (Document Server) er en open source online kontorpakke, der bringer browserbaseret samarbejdsredigering af DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF og andre formater til din egen server. Den leverer pixel-perfekt kompatibilitet med Microsoft Office-formater, hvilket gør den til en problemfri erstatning for cloud-kontorværktøjer uden at udsætte dine dokumenter for tredjepartstjenester.

Selv-hosting af ONLYOFFICE Docs prioriterer dokumentfortrolighed — filer forlader aldrig din infrastruktur. Den integreres med Nextcloud, ownCloud, Seafile og snesevis af andre platforme via officielle forbindelser og bruger JWT-token-sikkerhed til at beskytte API-adgang. Community Edition understøtter op til 20 samtidige redigeringsforbindelser gratis.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i ONLYOFFICE Docs

Realtidssamarbejde

Flere brugere kan samarbejde om at redigere dokumenter, regneark og præsentationer samtidig med live markørsporing, kommentarer og sporing af ændringer.

MS Office Kompatibilitet

Åbn, rediger og gem DOCX-, XLSX- og PPTX-filer med høj nøjagtighed — ingen formatkonverteringsartefakter eller layoutforskydninger.

Multiformatunderstøttelse

Understøtter DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF og mere på tværs af dokument-, regnearks- og præsentationseditorerne.

JWT API-sikkerhed

JSON Web Token-validering sikrer hver API-anmodning, hvilket sikrer, at kun autoriserede integrationer og brugere kan få adgang til dokumentserveren.

Nextcloud og Seafile Integration

Officielle forbindelser til Nextcloud, ownCloud, Seafile og 40+ andre platforme forvandler ONLYOFFICE Docs til en plug-and-play backend til samarbejdsredigering.

PDF-editor og formularer

Rediger PDF'er og opret udfyldelige PDF-formularer direkte i browseren uden yderligere software eller plugins.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre ONLYOFFICE Docs

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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