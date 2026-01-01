ClickHouse er et open source kolonnebaseret databasesystem bygget specifikt til online analytisk behandling — der kører aggregeringsforespørgsler over milliarder af rækker på millisekunder uden forudberegnede kuber eller materialiserede visninger. Oprindeligt udviklet hos Yandex og nu vedligeholdt af ClickHouse Inc., driver det analyseplatforme, observerbarheds-backends og produktbegivenhedspipelines hos virksomheder fra startups til Cloudflare, Uber og eBay.

Selv-hosting af ClickHouse på din VPS giver applikations-backends, analyse-dashboards og observerbarhedsværktøjer et højtydende forespørgselslag til logdata, metrics, brugerbegivenheder og tidsserie-arbejdsbelastninger. Den indbyggede Play UI giver en browserbaseret forespørgselsgrænseflade, så analytikere kan skrive SQL uden at installere en desktop-klient.