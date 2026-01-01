Udrul ClickHouse med enkeltklikinstallation.
Open source kolonnebaseret OLAP-database designet til realtidsanalyse på milliarder af rækker med millisekunds forespørgselsforsinkelse.
Vælg en VPS-pakke til ClickHouse
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ClickHouse
ClickHouse er et open source kolonnebaseret databasesystem bygget specifikt til online analytisk behandling — der kører aggregeringsforespørgsler over milliarder af rækker på millisekunder uden forudberegnede kuber eller materialiserede visninger. Oprindeligt udviklet hos Yandex og nu vedligeholdt af ClickHouse Inc., driver det analyseplatforme, observerbarheds-backends og produktbegivenhedspipelines hos virksomheder fra startups til Cloudflare, Uber og eBay.
Selv-hosting af ClickHouse på din VPS giver applikations-backends, analyse-dashboards og observerbarhedsværktøjer et højtydende forespørgselslag til logdata, metrics, brugerbegivenheder og tidsserie-arbejdsbelastninger. Den indbyggede Play UI giver en browserbaseret forespørgselsgrænseflade, så analytikere kan skrive SQL uden at installere en desktop-klient.
Vigtige funktioner i ClickHouse
Kolonnelagring
Kolonnekomprimering og disklayout leverer 10 til 100 gange højere komprimeringsforhold og dramatisk hurtigere aggregeringsforespørgsler end rækkeorienterede databaser.
MergeTree motorfamilie
Specialiserede tabelmotorer til tidsserier, replikerede data, summerende aggregater og grafarbejdsbelastninger optimerer lagring og forespørgsler pr. brugsscenarie.
Indbygget Play UI
Kør ad hoc SQL-forespørgsler direkte fra browseren på /play med syntaksfremhævning, forespørgselshistorik og resultatvisualisering.
Materialiserede visninger
Inkrementelt vedligeholdte forudaggregerede tabeller gør det muligt at besvare dashboardforespørgsler mod milliarder af rækker med latenstid på under et sekund.
Distribueret og replikeret
Indbygget understøttelse af sharding på tværs af noder og replikering af tabeller for høj tilgængelighed uden eksterne koordineringstjenester.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ClickHouse
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.