Udrul Bionic GPT med et-klik installation
Selvhostet, lokalt installeret ChatGPT-alternativ med teamchat, RAG-drevne assistenter og rollebaseret adgangskontrol til virksomheder.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Bionic GPT
Bionic GPT er en open source on-premise erstatning for ChatGPT, designet til organisationer, der har brug for generativ AI, samtidig med at data holdes strengt fortrolige. Bygget op omkring en højtydende Rust-kerne kombinerer den en velkendt ChatGPT-lignende grænseflade med virksomhedsfunktioner som teamarbejdsområder, rollebaseret adgangskontrol, revisionsspor og agentiske Retrieval-Augmented Generation-pipelines til ethvert dokumentformat.
Ved at selv-hoste Bionic GPT på din VPS forbliver prompter, chathistorik, embeddings og uploadede dokumenter inden for infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. bruger eller tredjeparts datadeling. Platformen forbinder til enhver OpenAI-kompatibel model – lokale Ollama-instanser eller fjernudbydere – og inkluderer PostgreSQL med pgvector til semantisk søgning plus en dedikeret RAG-motor til dokumentindtagelse og embedding-generering.
Vigtige funktioner i Bionic GPT
Velkendt chatoplevelse
En poleret ChatGPT-lignende brugerflade med chathistorik og fuld tematisering lader teams tage værktøjet i brug uden omskoling, mens en hurtig Rust-brugerflade holder interaktionerne kvikke.
Agentiske RAG-assistenter
Byg assistenter baseret på dine egne dokumenter – PDF, HTML, CSV, PPTX og mere – med no-code chunking, embeddings og systemprompter konfigureret via web-UI.
Teams og RBAC
Organiser brugere i isolerede teamarbejdsområder, styr funktionsadgang via roller fra din SSO, og håndhæv tokenforbrugsgrænser pr. rolle for at dele modelkapacitet retfærdigt.
Medbring enhver LLM
Opret forbindelse til lokale modeller via Ollama eller fjernudbydere ved hjælp af OpenAI-kompatible API'er, og lad brugere skifte mellem modeller uden at forlade samtalen.
Indbygget privatliv
Dokumenter, indlejringer og chathistorik forbliver inde i din VPS, med Postgres rækkeniveau-sikkerhed og minimale specialbyggede containere, der giver dybdegående forsvar.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Bionic GPT
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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