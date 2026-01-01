Op til 70% rabat på Bionic GPT

Udrul Bionic GPT med et-klik installation

Selvhostet, lokalt installeret ChatGPT-alternativ med teamchat, RAG-drevne assistenter og rollebaseret adgangskontrol til virksomheder.

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AI-administreret VPS
40,99 kr. /md.
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Udrul Bionic GPT med et-klik installation

Vælg en VPS-pakke til Bionic GPT

69% rabat
KVM 1
130,99 kr.
40,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99 kr.
59,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99 kr.
81,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99 kr.
163,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99 kr.
40,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99 kr.
59,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99 kr.
81,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99 kr.
163,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Bionic GPT

Bionic GPT er en open source on-premise erstatning for ChatGPT, designet til organisationer, der har brug for generativ AI, samtidig med at data holdes strengt fortrolige. Bygget op omkring en højtydende Rust-kerne kombinerer den en velkendt ChatGPT-lignende grænseflade med virksomhedsfunktioner som teamarbejdsområder, rollebaseret adgangskontrol, revisionsspor og agentiske Retrieval-Augmented Generation-pipelines til ethvert dokumentformat.

Ved at selv-hoste Bionic GPT på din VPS forbliver prompter, chathistorik, embeddings og uploadede dokumenter inden for infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. bruger eller tredjeparts datadeling. Platformen forbinder til enhver OpenAI-kompatibel model – lokale Ollama-instanser eller fjernudbydere – og inkluderer PostgreSQL med pgvector til semantisk søgning plus en dedikeret RAG-motor til dokumentindtagelse og embedding-generering.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Bionic GPT

Velkendt chatoplevelse

En poleret ChatGPT-lignende brugerflade med chathistorik og fuld tematisering lader teams tage værktøjet i brug uden omskoling, mens en hurtig Rust-brugerflade holder interaktionerne kvikke.

Agentiske RAG-assistenter

Byg assistenter baseret på dine egne dokumenter – PDF, HTML, CSV, PPTX og mere – med no-code chunking, embeddings og systemprompter konfigureret via web-UI.

Teams og RBAC

Organiser brugere i isolerede teamarbejdsområder, styr funktionsadgang via roller fra din SSO, og håndhæv tokenforbrugsgrænser pr. rolle for at dele modelkapacitet retfærdigt.

Medbring enhver LLM

Opret forbindelse til lokale modeller via Ollama eller fjernudbydere ved hjælp af OpenAI-kompatible API'er, og lad brugere skifte mellem modeller uden at forlade samtalen.

Indbygget privatliv

Dokumenter, indlejringer og chathistorik forbliver inde i din VPS, med Postgres rækkeniveau-sikkerhed og minimale specialbyggede containere, der giver dybdegående forsvar.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Bionic GPT

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

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