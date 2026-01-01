Bionic GPT er en open source on-premise erstatning for ChatGPT, designet til organisationer, der har brug for generativ AI, samtidig med at data holdes strengt fortrolige. Bygget op omkring en højtydende Rust-kerne kombinerer den en velkendt ChatGPT-lignende grænseflade med virksomhedsfunktioner som teamarbejdsområder, rollebaseret adgangskontrol, revisionsspor og agentiske Retrieval-Augmented Generation-pipelines til ethvert dokumentformat.

Ved at selv-hoste Bionic GPT på din VPS forbliver prompter, chathistorik, embeddings og uploadede dokumenter inden for infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. bruger eller tredjeparts datadeling. Platformen forbinder til enhver OpenAI-kompatibel model – lokale Ollama-instanser eller fjernudbydere – og inkluderer PostgreSQL med pgvector til semantisk søgning plus en dedikeret RAG-motor til dokumentindtagelse og embedding-generering.