Udrul KitchenOwl med ét kliks installation
Selvhostet delt indkøbsliste, opskriftsadministrator og måltidsplanlægger, der holder hele husstanden synkroniseret fra enhver enhed.
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Hvad du kan bygge med KitchenOwl
KitchenOwl er en open source, selvhostet indkøbsliste-, opskrifts- og madplanlægningsapp til husstande. Flask-backend'en parres med en Flutter web- og mobil-brugerflade for at holde indkøbslister, spisekammerbeholdning og gemte opskrifter synkroniseret i realtid på tværs af alle husstandsmedlemmers enheder – telefoner i butikken, tablets i køkkenet, laptops alle andre steder.
Selvhosting af KitchenOwl på din egen VPS holder indkøbsvaner, opskriftssamlinger og husstandsrutiner inden for infrastruktur, du kontrollerer, snarere end en gratis SaaS-tjeneste, der tjener penge på forbrugerkøbsdata. Implementeringen med en enkelt container leveres med SQLite til lavt ressourceforbrug, understøtter ubegrænsede husstande og opskrifter og integreres med mobilapps på iOS og Android til redigering af lister i butikken.
Vigtige funktioner i KitchenOwl
Delte indkøbslister
Realtidssynkroniserede indkøbslister på tværs af telefoner, tablets og laptops, så alle ser den samme liste, når de handler eller planlægger.
Opskrifter og måltidsplanlægning
Gem opskrifter (eller importer dem fra URL'er), planlæg måltider i en kalender, og autogenerer en indkøbsliste ud fra valgte opskrifter.
Spisekammerregistrering
Hold styr på varer, du allerede har, så måltidsplanlægningen kan trække dem fra den genererede indkøbsliste og undgå dobbeltkøb.
Flere husstande
Kør separate husholdninger på en enkeltinstans, hver med isolerede lister, opskrifter og medlemmer til delte hjem eller udvidet familie.
iOS og Android-apps
Førsteparts mobilapps forbinder til din selvhostede instans for hurtige listeopdateringer, offline shopping og stregkode-baseret vareindtastning.
Smarte forslag
Vareforslag og gangbevidst sortering fremskynder listeoprettelsen ved at lære de varer, din husstand plejer at købe sammen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre KitchenOwl
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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