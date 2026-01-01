KitchenOwl er en open source, selvhostet indkøbsliste-, opskrifts- og madplanlægningsapp til husstande. Flask-backend'en parres med en Flutter web- og mobil-brugerflade for at holde indkøbslister, spisekammerbeholdning og gemte opskrifter synkroniseret i realtid på tværs af alle husstandsmedlemmers enheder – telefoner i butikken, tablets i køkkenet, laptops alle andre steder.

Selvhosting af KitchenOwl på din egen VPS holder indkøbsvaner, opskriftssamlinger og husstandsrutiner inden for infrastruktur, du kontrollerer, snarere end en gratis SaaS-tjeneste, der tjener penge på forbrugerkøbsdata. Implementeringen med en enkelt container leveres med SQLite til lavt ressourceforbrug, understøtter ubegrænsede husstande og opskrifter og integreres med mobilapps på iOS og Android til redigering af lister i butikken.