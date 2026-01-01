Teable er et hurtigt open source-alternativ til Airtable, der kombinerer en velkendt regnearksgrænseflade med den fulde kraft af en PostgreSQL-database. Den understøtter rige felttyper, flere visningstilstande, samarbejde i realtid og filtrering på rækkeniveau – alt sammen understøttet af en database, du fuldt ud kontrollerer.

Selv-hosting af Teable på en VPS betyder, at dine virksomhedsdata ligger i din egen PostgreSQL-instans uden rækkebegrænsninger, ingen gebyrer pr. bruger og ingen leverandørbinding. Teams kan bygge interne værktøjer, projekttrackere og CRM-lignende databaser uden at skrive kode.