Udrul Teable med ét-klik installation
Open-source no-code-database med en regnearksgrænseflade drevet af PostgreSQL og realtidssamarbejde.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Teable
Teable er et hurtigt open source-alternativ til Airtable, der kombinerer en velkendt regnearksgrænseflade med den fulde kraft af en PostgreSQL-database. Den understøtter rige felttyper, flere visningstilstande, samarbejde i realtid og filtrering på rækkeniveau – alt sammen understøttet af en database, du fuldt ud kontrollerer.
Selv-hosting af Teable på en VPS betyder, at dine virksomhedsdata ligger i din egen PostgreSQL-instans uden rækkebegrænsninger, ingen gebyrer pr. bruger og ingen leverandørbinding. Teams kan bygge interne værktøjer, projekttrackere og CRM-lignende databaser uden at skrive kode.
Vigtige funktioner i Teable
PostgreSQL backend
Alle data lagres i en standard PostgreSQL-database, som du ejer, uden proprietært format eller leverandørbinding.
Flere visningstyper
Skift mellem gitter-, galleri-, kanban-, kalender- og formularvisninger for at arbejde med data i det format, der passer til hver arbejdsgang.
Samarbejde i realtid
Flere teammedlemmer kan redigere tabeller samtidig med liveopdateringer og uden konflikter.
Ingen rækkebegrænsninger
I modsætning til SaaS-alternativer pålægger selvhostede Teable ingen kunstige begrænsninger på rækker, tabeller eller arbejdsområdestørrelse.
API-adgang
En RESTful API lader dig integrere Teable-data med eksterne værktøjer, automatiseringsplatforme og brugerdefinerede applikationer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Teable
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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