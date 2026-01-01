Buildbot er et Python-baseret rammeværk for kontinuerlig integration og levering, der automatiserer opbygning, test og implementering af software. I modsætning til meningsbaserede hostede CI-tjenester er Buildbot fuldt konfigurerbart i Python-kode — hver trigger, scheduler, builder og reporter er defineret programmatisk, hvilket giver teams præcis kontrol over deres build-pipelines uden begrænsningerne fra deklarative YAML-skemaer.

Selv-hosting af Buildbot på en VPS holder din build-infrastruktur på servere, du kontrollerer, uden minutbaseret fakturering, ingen lagerbegrænsninger og ingen afhængighed af ekstern CI-udbyders oppetid. Master-worker-arkitekturen skalerer fra en enkelt worker på en lille VPS til snesevis af workers på tværs af dedikerede maskiner, alt sammen koordineret fra ét centralt web-dashboard.