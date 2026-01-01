Udrul Buildbot med et-klik-installation.
Fleksibelt open source CI/CD-rammeværk til automatisering af softwarebygninger, test og implementeringer på tværs af distribuerede arbejdere.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Buildbot
Buildbot er et Python-baseret rammeværk for kontinuerlig integration og levering, der automatiserer opbygning, test og implementering af software. I modsætning til meningsbaserede hostede CI-tjenester er Buildbot fuldt konfigurerbart i Python-kode — hver trigger, scheduler, builder og reporter er defineret programmatisk, hvilket giver teams præcis kontrol over deres build-pipelines uden begrænsningerne fra deklarative YAML-skemaer.
Selv-hosting af Buildbot på en VPS holder din build-infrastruktur på servere, du kontrollerer, uden minutbaseret fakturering, ingen lagerbegrænsninger og ingen afhængighed af ekstern CI-udbyders oppetid. Master-worker-arkitekturen skalerer fra en enkelt worker på en lille VPS til snesevis af workers på tværs af dedikerede maskiner, alt sammen koordineret fra ét centralt web-dashboard.
Vigtige funktioner i Buildbot
Python-konfigurerede pipelines
Definer hvert byggetrin, udløser og notifikation i Python-kode for komplet fleksibilitet, som deklarative YAML-konfigurationer ikke kan matche.
Fordelt arbejderarkitektur
Kør builds på et vilkårligt antal arbejdere – lokale containere, fjernmaskiner eller cloud-VM'er – alle koordineret fra én master.
Webbyg dashboard
Overvåg byggehistorik, løbende fremskridt og arbejderstatus fra Buildbots webgrænseflade med vandfalds-, konsol- og gittervisninger.
Fleksibel planlægning
Trigger bygger på kodecommits, tidsplaner, manuelle anmodninger eller upstream build-resultater ved hjælp af sammensatte planlægningsobjekter.
REST API og rapporter
Forespørg build-status via REST API, og send notifikationer til e-mail, Slack, GitHub statuskontrol eller et hvilket som helst brugerdefineret webhook-slutpunkt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Buildbot
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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