ESPHome er et open source-system, der forvandler ESP8266- og ESP32-mikrocontrollere til smarthome-enheder ved hjælp af simple YAML-konfigurationsfiler. Der kræves ingen C++-programmering – definer sensorer, kontakter og skærme i YAML, og ESPHome kompilerer og flasher optimeret firmware automatisk. Det integreres nativt med Home Assistant og understøtter MQTT for kompatibilitet med enhver automatiseringsplatform.

At køre ESPHome på en VPS giver altid-aktiv enhedsstyring og fjernfirmwarekompilering, der er tilgængelig overalt. Dine enhedskonfigurationer gemmes centralt og sikkerhedskopieres, og over-the-air-opdateringer kan udløses uden at være på det lokale netværk, hvor de fysiske enheder befinder sig.