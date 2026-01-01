Implementer ESPHome med enkeltklikinstallation.
YAML-drevet firmwarestyringssystem til ESP8266- og ESP32-mikrocontrollere med et webdashboard og trådløse opdateringer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ESPHome
ESPHome er et open source-system, der forvandler ESP8266- og ESP32-mikrocontrollere til smarthome-enheder ved hjælp af simple YAML-konfigurationsfiler. Der kræves ingen C++-programmering – definer sensorer, kontakter og skærme i YAML, og ESPHome kompilerer og flasher optimeret firmware automatisk. Det integreres nativt med Home Assistant og understøtter MQTT for kompatibilitet med enhver automatiseringsplatform.
At køre ESPHome på en VPS giver altid-aktiv enhedsstyring og fjernfirmwarekompilering, der er tilgængelig overalt. Dine enhedskonfigurationer gemmes centralt og sikkerhedskopieres, og over-the-air-opdateringer kan udløses uden at være på det lokale netværk, hvor de fysiske enheder befinder sig.
Vigtige funktioner i ESPHome
YAML-konfiguration
Definer ESP-enhedsopførsel i simple YAML-filer med automatisk validering – ingen C++-viden eller IDE-opsætning påkrævet.
Over-the-Air-opdateringer
Send firmwareopdateringer trådløst til alle dine ESP-enheder uden fysisk adgang, hvilket gør store implementeringer nemme at vedligeholde.
Home Assistant-integration
Native API-integration med Home Assistant muliggør øjeblikkelig enhedsregistrering og lokal kontrol med nul forsinkelse uden cloud-afhængighed.
500+ Komponenter
Understøttelse af hundredvis af sensorer, skærme, LED-controllere og aktuatorer betyder, at næsten enhver hardware kan integreres med det samme.
Realtidslogning
Stream live enhedslogfiler direkte i webdashboardet til hurtig fejlfinding og overvågning af sensoraflæsninger under udvikling.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ESPHome
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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